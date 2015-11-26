СК раскрыл подробности "любовного" дела следователя, задержанного из-за женщины

Правоохранителя из Владивостока обвинили в серьезном преступлении
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Девушка. Фото: pixabay.com

Из личной заинтересованности и стремления помочь обвиняемой следователь транспортной полиции из Владивостока помешал ходу уголовного дела об особо тяжком преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков и фальсифицировал показания свидетеля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ДВСУ на транспорте СК РФ.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России в отношении следователя следственного отдела Владивостокского линейного управления МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении).

По версии следствия, в марте 2019 года в производстве старшего следователя 1 отделения (по расследованию экономических и коррупционных преступлений) следственного отдела Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте на транспорте УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу находилось уголовное дело об особо тяжком преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Из личной заинтересованности, в целях смягчить уголовную ответственность обвиняемой по данному уголовному делу, мужчина внёс в показания свидетеля недостоверные сведения, после чего склонил свидетеля к подписанию данного протокола допроса.

В настоящее время по уголовному делу производится сбор доказательственной базы, проводится расследование.

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