«Мир Упаковки»: Посуда Banketto - праздник, который всегда с тобой

Одноразовая посуда премиум-класса? Конечно, есть – это Sinior Banketto
Общество 09:22
Тарелка квадратная, цвет хром, 12,7x17,8 см. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки"

Свадьбы, последние звонки, выпускные, дни рождения, вечеринки… вы с легкостью вспомните десяток ситуаций, в которых обычная посуда неуместна, а стандартная разовая – как-то не вписывается. На этот случай и придуман Sinior BankettoS – линейка прекрасно выглядящей, презентабельной, во всех смыслах праздничной продукции. Приборы, тарелки (сервировочные, закусочные и десертные), несколько видов блюд, бокалы под вино и шампанское — все выполнено из жесткого пластика, который даже в руке ощущается почти как "настоящая" посуда. Потому что Sinior Banketto считает, что в бокале с шампанским форма так же важна, как и содержание.

Совет от профессионала: если вы хотите, чтобы праздничная посуда хорошо продавалась – обеспечьте выкладку всей линейки. В большинстве случаев организацией торжественных мероприятий занимаются женщины, для которых очень важна возможность "сделать все красиво", в едином стиле. Вот почему в случае SiniorBanketto желательно представить покупателям все доступные варианты и сочетания.

"Уже в ближайшее время коллекция Sinior Banketto пополнится – мы расширяем линейку. Новые приборы, фужеры, тарелки, блюда – в новом дизайне", – сообщает компания "Мир Упаковки".

Заказать товар можно:

на сайте компании "Мир Упаковки" mirupak.ru

по телефону 220-05-80

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