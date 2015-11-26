Сбербанк открыл счет для пожертвований семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Денежные средства будут перечисляться в благотворительный фонд «Русфонд»

Свечи. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Сбербанк открыл счет для пожертвований семьям погибших и пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево. Счет открыт по просьбе врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для перечисления денежных средств в благотворительный фонд "Русфонд", сообщает пресс-служба Сбербанка.

Перечислить денежные средства в помощь пострадавшим можно в "Сбербанк Онлайн", мобильном приложении (3+), банкоматах, терминалах и офисах банка.

Для перечисления средств в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" введите в строке поиска "Шереметьево" или "авиапроисшествие". Далее выберите услугу "Пожертвование пострадавшим в авиапроисшествии в Шереметьево" и введите сумму пожертвования.

Комиссия за перевод не взимается.

Наименование организации: Благотворительный Фонд "Русфонд"

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