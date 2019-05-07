В России проверили, какую простоквашу делают из молока

Из шести проверенных брендов эксперты рекомендовали к покупке лишь один

Специалисты "Росконтроля" проверили качество простокваши, предлагаемой в российских магазинах. Из шести проверенных брендов кисломолочного продукта эксперты рекомендовали к ежедневному употреблению лишь один.

Экспертной оценке были подвергнуты образцы брендов "Останкинское", "36 копеек", "Из Вологды / Вологжанка", "Каждый день", "Простоквашино", "Рузская".

Самой распространенной претензией стала замена дорогого молочного жира его дешевыми растительными аналогами. Помимо того, что потребители получают не тот продукт, за который платили деньги, но и имеющий другое содержание насыщенных жирных кислот и витаминов.

Несоответствие жирнокислотного состава молочному было отмечено сразу а пяти из шести образцов простокваши, четыре из которых сразу попали в Черный список Росконтроля: "36 копеек", "Из Вологды", "Простоквашино" и "Рузская".

Как правило состав кисломолочных продуктов не радует поклонников различных добавок и улучшителей. Но производители зачастую "забывают" сообщить о добавленных компонентах на упаковке. Те же четыре бренда, уже попавшие в Черный список выше, отличились и здесь — в их продукции было зафиксировано соотношение кальция к фосфору, нехарактерное для молочных продуктов.

Одно из главных полезных свойств кисломолочных продуктов — наличие полезных бактерий. Между тем, в образце от "Простоквашино" их оказалось настолько мало, что продукт фактически не соответствует своему наименованию.

Органолептические признаки образцов также оказались не на высоте — практически у всех брендов выявлены дефекты: в "Останкинском" и "Простоквашино" — было обнаружено небольшое количество отделившейся сыворотки. "Каждый день" и "36 копеек" имеют слабовыраженный кисломолочный вкус и запах, "Останкино" имеет легкий привкус и запах топленого молока.

В результате эксперты могли рекомендовать к проверке лишь один продукт из шести — простоквашу "Каждый день".

Егор Тараруев