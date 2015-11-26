"Помню, что блондинка" - парень во Владивостоке разыскивает девушку

Судьбоносная встреча произошла в Суйфэньхэ, а найти ее он решил дома

Мужчина. Фото: pixabay.com

Спортсмен из Владивостока обратился к социальным сетям в надежде найти понравившуюся ему девушку. Молодой человек разместил пост в одном из пабликов instagram с просьбой к даме сердца найтись. Блондинка так запала ему в душу, что он не может забыть о ней вот уже несколько дней, сообщает ИА PrimaMedia.

В профиле @fatalityvdk размещен пост, где молодой человек рассказывает, что судьбоносная встреча состоялась в городе Суйфэньхэ, в клубе "Аня и Соня". Девушка блондинка была одета в светлые брюки и очень понравилась парню. Правда познакомиться он с ней не успел.

"Прошу откликнуться! В ночь с 01 на 02 мая в городе СуйфэньХэ, в клубе "Аня и Соня" была девушка блондинка, одета была в светло коричневые (бежевые) брюки. Очень понравилась, но не успел подойти и познакомиться. Если ты узнала себя или вы предполагаете, что это могла быть ваша подруга или знакомая, прошу написать в комментариях сообщение или аккаунт предполагаемой девушки. Всем, заранее, большое спасибо! Не проходите мимо, помогите... хочу, как в сказке, найти ее по туфельки (брюкам))) Владивосток, Уссурийск, Находка и т.д... не важно!", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в комментариях под постом подписчики паблика изрядно посмеялись над молодым человеком, а одни из пользователей даже написал, что это похоже была его жена.