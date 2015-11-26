Более 4 млн рублей направили на дополнительные выплаты ветеранам ко Дню Победы

Выплату в размере 5 тысяч рублей получат около 850 пожилых людей

Ветеран. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Выплату в размере 5 тысяч рублей ко Дню Победы получат около 850 пожилых людей: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, солдатские вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. На дополнительную поддержку этих категорий ветеранов из краевого бюджета направлено почти 4,3 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Вместе с тем, в списке категорий, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, также значатся жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, ветераны боевых действий. О том, какие меры социальной поддержки получают эти граждане, рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Федеральный бюджет компенсирует ветеранам войны, за исключение ветеранов боевых действий, расходы на коммунальные услуги. Инвалидам и вдовам погибших участников войны выплачиваются ежемесячные денежные выплаты.

Кроме того, федеральные средства направляются на улучшение жилищных условий ветеранских семей. С 2008 года, начала реализации Указа президента РФ, в городах и районах Приморья новоселье справили более 2,3 тысячи ветеранских семей.

"В 2019 году на эти цели в Приморье поступило почти 49 млн рублей. Свидетельства на денежную выплату получили 24 ветерана", – информируют в ведомстве.

Средства на поддержку ветеранов войны закладываются и в краевом бюджете. Так, с 2007 года компенсируют расходы на ЖКУ труженикам тыла, работавшим в годы войны на предприятиях Приморья. Отметим, выплаты осуществляются в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

По инициативе губернатора края Олега Кожемяко, в конце прошлого года в регионе появилось еще несколько мер социальной поддержки приморцев, чье детство и юность пришлись на годы войны.

Существенную поддержку получили приморцы, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Закон о "детях войны" закрепил для таких пенсионеров две денежные выплаты в размере 1 тысячи рублей, льготы по транспортному налогу, а также право на первоочередной прием в стационарных учреждениях социального обслуживания.

Значимый момент – компенсации расходов за жилое помещение, коммунальные услуги и взнос за капитальный ремонт.

"Многие пенсионеры до появления закона о “детях войны” не являлись льготниками. Сегодня они имеют возможность компенсировать 100% расходов за капитальный ремонт, а также оплату ЖКУ в размере 50%", – комментирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Для пенсионеров, проживающих в домах без центрального отопления, предусмотрели ежегодную компенсацию расходов на приобретение твердого топлива с учетом стоимости транспортных услуг для его доставки. Можно компенсировать и расходы на приобретение бытового газа в баллонах.

Кроме того, с 2019 года родственники фронтовиков, умерших до 12 июня 1990 года, смогут компенсировать расходы на восстановление и установку памятников героям.

Напомним, поддержка граждан пожилого возраста – одно из важнейших направлений политики, проводимой в регионах по поручению президента России Владимира Путина и в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. В Приморье действует проект "Старшее поколение" – один из пяти разделов национального проекта "Демография".