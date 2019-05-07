ВТБ предоставил льготный кредит на приобретение пекарни на Камчатке

Финансирование даст возможность в сжатые сроки запустить новое производство
Бизнес 15:25
Пекарня. Фото: Антон Балашов

ВТБ в Камчатском крае выдал производителю хлебной продукции ООО "Вегетория" кредит в размере 11 млн рублей сроком на семь лет на приобретение новой пекарни. Заемные средства предоставляются в рамках обновленной программы поддержки МСП Министерства экономического развития РФ по льготной ставке 8,5% годовых, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

"Для камчатского предпринимательства получение льготных кредитов – это возможность успешно реализовать свои планы по развитию бизнеса: расширить производство или ассортимент, модернизировать оборудование. Отрадно, что при нашем участии ООО "Вегетория" будет обеспечивать здоровой продукцией большее количество жителей края", -прокомментировала управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь.

По ее словам, ВТБ также сотрудничает с ООО "Вегетория" в части предоставления услуг сотрудникам, что предусматривает в том числе льготные условия ипотечного кредитования.

"Финансирование даст нам возможность в сжатые сроки запустить новое производство одновременно с действующей пекарней, не снижая текущих объемов производства. Льготная ставка финансирования в рамках госпрограммы облегчает долговую нагрузку, что положительно скажется на ценах нашей продукции", — подчеркнул директор ООО "Вегетория" Максим Кассап.

Справка:

ООО Вегетория работает с 2015 года, имеет магазин по продаже продуктов здорового питания и ЭКО-пекарню. Выпускает 40 видов бездрожжевого хлеба. Количество занятых на производстве — 30 человек.

Программа льготного финансирования МСП утверждена постановлением правительства Российской Федерации №1764 от 30.12.2018 и предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019-2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета. Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели – до 10 лет.

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