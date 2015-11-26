Осторожно радиация! Отравленную радоном воду обнаружили в скважине в Приморье

Ветеринарная лаборатория при проверке 164 проб воды из скважин, расположенных в Приморье, обнаружила в одной из них радиоактивный элемент – радон, который может нанести серьезный вред здоровью, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В результате лабораторных исследований в двух пробах были выявлены несоответствия по органолептическим показателям – запаху и мутности. В одной пробе выявлено превышение допустимого уровня железа.
Одна из проб оказалась положительной по показателю удельная активность радона-222. Радон – радиоактивен. Основную долю радиационной опасности воды несет как раз растворенный в ней радон 222. Употребление такой воды может нанести серьезный вред здоровью.
Как отмечают в Находкинском филиале лаборатории, все неблагополучные пробы воды — из частных скважин.