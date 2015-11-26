Осторожно радиация! Отравленную радоном воду обнаружили в скважине в Приморье

Эксперты предупреждают, что употребление такой воды может нанести серьезный вред здоровью
Общество 15:05
Радиоактивность. Фото: ИА PrimaMedia

Ветеринарная лаборатория при проверке 164 проб воды из скважин, расположенных в Приморье, обнаружила в одной из них радиоактивный элемент – радон, который может нанести серьезный вред здоровью, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В результате лабораторных исследований в двух пробах были выявлены несоответствия по органолептическим показателям – запаху и мутности. В одной пробе выявлено превышение допустимого уровня железа.

Одна из проб оказалась положительной по показателю удельная активность радона-222. Радон – радиоактивен. Основную долю радиационной опасности воды несет как раз растворенный в ней радон 222. Употребление такой воды может нанести серьезный вред здоровью.

Как отмечают в Находкинском филиале лаборатории, все неблагополучные пробы воды — из частных скважин.

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