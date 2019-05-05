"Стирают из памяти": участница "Голос.Дети" из Владивостока дала новый ответ на скандал

Девочка поделилась своими переживаниями и возможными догадками происходящего

Екатерина Гаврилюк на шоу "Голос.Дети-6". Фото: @katya_gavriluk_official

Участница шоу "Голос.Дети -6" Екатерина Гаврилюк заявила, что ее пытаются стереть. Девочка рассказала, что ее выступления пропали с youtube профиля Первого канала. Она даже предположила, что это может быть связано со скандалом, который сейчас разгорается вокруг передачи, сообщает ИА PrimaMedia.

Маленькая Катя из Владивостока, которая со второго раза попала в шоу "Голос. Дети" и даже дошла до полуфинала, опубликовала у себя на официальной странице в instagram @katya_gavriluk_official пост полный боли и не понимания. Как написала маленькая певица, Первый канал по каким-то причинам решил стереть ее участие в программе.

"@VOICE1TV удалил мои выступления слепых прослушиваний на #ШоуГолосДети. Что такое не везёт и как с этим бороться... Сегодня моё утро должно было начаться с другого поста, но @voice1tv @lobodaofficial @1tv прилетев домой, я обнаружила что с официального #youtube канала THE VOICE KIDS RUSSIA исчезли мои выступления песни #досвиданьямама со слепых прослушиваний и доп этапа песни на вылет #ГолосДети6. Что это? Очередная диверсия? Бан? Или в связи с последними событиями вокруг #голос идёт зачистка конкурсантов (кстати #япротивтравли) Или кому-то стали неинтересны мои выступления... Ау... я там была, выступала и дошла до ПОЛУФИНАЛА, в котором мы в #прямойэфир с @nastya_ivanova_singer проиграли по голосам @mikellaabramova и что? Это ли повод удалять видео??? Печально осознать что пройдя путь в 4 месяца на #шоуГолосДети тебя стирают с памяти...." — написала участница из Владивостока.

Ниже девочка также отметила, что ей очень плохо от происходящего: "Загадочная штука жизнь...быть неудобным или ненужным...или стертым #LO_KIDSVOICE если что, помните, я есть... или была.... но мне так сейчас фигово от происходящего???? ничего #ПобедаНастанет".

Пользователи поддержали девочку, а кто-то предположил, что происходящее связано со скандалом вокруг победительницы шоу — дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Ранее сообщалось, что шумиха вокруг конкурса началась из-за того, что во время подсчета голосов единственная девочка, прошедшая в финал набрала нереальное количество голосов, сильно опередив своих оппонентов. Это очень насторожило продюсеров шоу, а также руководство канала, о том, что пользователи социальных сетей негодовали в едином порыве — и говорить не нужно. Девочку начали буквально травить. Многие звезды российского шоу-бизнеса, кстати, тоже заявили, что Микелла Абрамова победила только благодаря богатым и именитым родителям. Так это или нет, предстоит разобраться специальной комиссии. Стоит отметить, что в свое время Екатерина Гаврилюк поддержала свою подругу и пожелала ей продолжать петь.

Кстати, сама певица из Владивостока очень долго пыталась попасть на шоу. В первый раз ее не взяли, а вот на картинге "Голос.Дети-6" она смогла своей харизмой и энергией зажечь судей, да так, что в конечном итоге к маленькой рокерше повернулись все наставники. Катя же выбрала команду певицы Светланы Лободы и, судя по всему, не прогадала. Каждое выступление маленькой исполнительницы было ярким и зажигательным, а ни один зритель не остался равнодушным.