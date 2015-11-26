Сотрудники ДВФУ возложили венки к мемориалу героям-политехникам накануне Дня Победы

Торжественная церемония возложения венков от сотрудников, преподавателей, студентов ДВФУ к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину" состоялась сегодня, 7 мая, на улице Пушкинской, сообщает ИА PrimaMedia. В памятном церемониале приняли участие проректор университета по учебной и воспитательной работе Андрей Шушин, руководство и студенты Учебного военного центра ДВФУ, ветераны и работники тыла, юнармейцы, ученики близлежащей школы № 9.
Памятная церемония началась ровно в полдень: студенты УВЦ, одетые в парадную военную форму, торжественно возложили венок к мемориальному комплексу погибшим политехникам, затем организаторы мероприятия произнесли речи.
Также в памятном митинге выступил с краткой речью студент Учебного военного центра Никита Чекунов:
— Дорогие ветераны, молодое поколение равняется на вас. Сложно представить, какие трудности выпали на вашу долю. Но мы всегда готовы защитить Родину, как это сделали когда-то наши деды и прадеды. Поздравляем вас с праздником Великой Победы, благодарим за мирное небо над головой. Мы всегда будем помнить ваш подвиг перед Отечеством. Мы, студенты Военно-учебного центра при ДВФУ будем с гордостью нести звание офицера и чтить память минувших дней. Склоним голову перед теми, кто погиб в борьбе с фашизмом. Никто никогда не забудет, какой ценой досталась нам Победа.
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Политехникам, героически павшим в боях за Родину». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших воинов. Также традиционной частью церемонии стала поверка личного состава военной роты, куда навечно вписаны имена павших на фронтах Великой Отечественной войны героев-политехников из Приморья.
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Справка. Памятник погибшим воинам-политехникам установлен во Владивостоке в 1975 году. Обелиск на Пушкинской рядом с историческим зданием университета является напоминанием, что среди бойцов, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны, были выпускники военной кафедры Дальневосточного политехнического института. Известно, что институт отправил на фронт свыше пятисот студентов и преподавателей. Многие из них не вернулись с полей сражений, а те, кому удалось уцелеть, после войны продолжили работу в вузе. Имена студентов и преподавателей Дальневосточного политехнического института, погибших в годы Великой Отечественной войны, навечно высечены на мемориальных досках.
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Торжественная церемония возложения венков к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
проректор ДВФУ по учебной и воспитательной работе
Автор фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Сегодня по традиции у мемориала политехникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, мы проводим торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. По этому поводу ректор ДВФУ Никита Анисимов подготовил приветственное обращение, которое я передаю вам.
Дорогие ветераны, уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты, искренне поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая объединяет всю нашу страну от Дальнего Востока до Крыма и Калининграда, вдохновляет каждого, кто считает себя частью России, любит и ценит свою Родину. Прошло 74 года, как закончилась война. Но память о ней не меркнет, передается от поколения к поколению. Наш общий долг – помнить о совершенном подвиге и беречь мир. Ничто и никогда не сравнится с беспримерным мужеством и героизмом советского народа, победившего врага в самой страшной и кровопролитной войне. Мы поименно помним сотрудников и преподавателей всех вузов, вошедших в состав ДВФУ – тех, кто в годы войны самоотверженно защищали страну в рядах Красной армии, Военно-морского флота, трудились в тылу. Низкий поклон и сердечная благодарность вам, дорогие ветераны! Вы всегда были и остаетесь для нас примером мужества и верности Отчизне. Пусть мир, за который вы боролись, будет вечным.