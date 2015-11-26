Сотрудники ДВФУ возложили венки к мемориалу героям-политехникам накануне Дня Победы

Участниками торжественного мероприятия стали ветераны, юнармейцы, студенты Военно-учебного центра и школьники
Наш университет
Общество 17:24
Торжественное возложение венка к памятнику погибшим политехникам. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Торжественная церемония возложения венков от сотрудников, преподавателей, студентов ДВФУ к мемориалу "Политехникам, героически павшим в боях за Родину" состоялась сегодня, 7 мая, на улице Пушкинской, сообщает ИА PrimaMedia. В памятном церемониале приняли участие проректор университета по учебной и воспитательной работе Андрей Шушин, руководство и студенты Учебного военного центра ДВФУ, ветераны и работники тыла, юнармейцы, ученики близлежащей школы № 9.

Памятная церемония началась ровно в полдень: студенты УВЦ, одетые в парадную военную форму, торжественно возложили венок к мемориальному комплексу погибшим политехникам, затем организаторы мероприятия произнесли речи.

Андрей Шушин
Андрей Шушин

проректор ДВФУ по учебной и воспитательной работе

Автор фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Сегодня по традиции у мемориала политехникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, мы проводим торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. По этому поводу ректор ДВФУ Никита Анисимов подготовил приветственное обращение, которое я передаю вам.

Дорогие ветераны, уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты, искренне поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая объединяет всю нашу страну от Дальнего Востока до Крыма и Калининграда, вдохновляет каждого, кто считает себя частью России, любит и ценит свою Родину. Прошло 74 года, как закончилась война. Но память о ней не меркнет, передается от поколения к поколению. Наш общий долг – помнить о совершенном подвиге и беречь мир. Ничто и никогда не сравнится с беспримерным мужеством и героизмом советского народа, победившего врага в самой страшной и кровопролитной войне. Мы поименно помним сотрудников и преподавателей всех вузов, вошедших в состав ДВФУ – тех, кто в годы войны самоотверженно защищали страну в рядах Красной армии, Военно-морского флота, трудились в тылу. Низкий поклон и сердечная благодарность вам, дорогие ветераны! Вы всегда были и остаетесь для нас примером мужества и верности Отчизне. Пусть мир, за который вы боролись, будет вечным.

Также в памятном митинге выступил с краткой речью студент Учебного военного центра Никита Чекунов:

— Дорогие ветераны, молодое поколение равняется на вас. Сложно представить, какие трудности выпали на вашу долю. Но мы всегда готовы защитить Родину, как это сделали когда-то наши деды и прадеды. Поздравляем вас с праздником Великой Победы, благодарим за мирное небо над головой. Мы всегда будем помнить ваш подвиг перед Отечеством. Мы, студенты Военно-учебного центра при ДВФУ будем с гордостью нести звание офицера и чтить память минувших дней. Склоним голову перед теми, кто погиб в борьбе с фашизмом. Никто никогда не забудет, какой ценой досталась нам Победа.

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Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших воинов. Также традиционной частью церемонии стала поверка личного состава военной роты, куда навечно вписаны имена павших на фронтах Великой Отечественной войны героев-политехников из Приморья.

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Справка. Памятник погибшим воинам-политехникам установлен во Владивостоке в 1975 году. Обелиск на Пушкинской рядом с историческим зданием университета является напоминанием, что среди бойцов, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны, были выпускники военной кафедры Дальневосточного политехнического института. Известно, что институт отправил на фронт свыше пятисот студентов и преподавателей. Многие из них не вернулись с полей сражений, а те, кому удалось уцелеть, после войны продолжили работу в вузе. Имена студентов и преподавателей Дальневосточного политехнического института, погибших в годы Великой Отечественной войны, навечно высечены на мемориальных досках.

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