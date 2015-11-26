Желания и чувства понять будет трудно: любовный гороскоп на 8 мая

Астрологи рассказывают о любовных делах на завтра

Девушка. Фото: pixabay.com

Среда, 8 мая, не лучший день для романтических встреч и завязывания новых знакомств. И то и другое требует от вас энергии, а именно энергия (а точнее, ее недостаток) – "ахиллесова пята" завтрашнего дня. Вместо того, чтобы переживать по этому поводу, а тем более пытаться быть романтичным "через не хочу", лучше покориться природе и заняться блаженным ничегонеделанием. Отдыхать тоже нужно уметь, а полноценный отдых завтра – залог хорошего внешнего вида и будущих любовных побед.

Даже собственные чувства и желания понять будет крайне сложно. Прояснить ум способна только критическая ситуация, буквально на грани аврала – к примеру, паническая подготовка к предстоящей свадьбе или внезапное признание в любви. Тогда восприятие обострится до предела, и все пройдет гладко. Во всех остальных случаях завтра приготовьтесь к путанице на ровном месте. Опоздать, пошутить невпопад, перепутать место свидания или даже имя своего романтического визави завтра будет гораздо легче обычного.