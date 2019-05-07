Россиянам запретят покупать одноразовую посуду

Попутно в стране планируют запретить полиэтиленовые пакеты
Экономика 16:15
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Россиянам хотят запретить есть из одноразовой посуды. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что готовится запрет на продажу пластиковой посуды.

"Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", — заявил он в комментарии РИА Новости. По его словам, инициативу поддерживают многие крупные торговые сети.

Это не единственный запрет, который хотят ввести в России с целью защиты окружающей среды. Так, в середине апреля депутат Госдумы Василий Власов предложил с 2025 года запретить полиэтиленовые пакеты.

Годом ранее Еврокомиссия предложила запретить посуду из пластика или ограничить его производство из-за экологической угрозы — пластиковый мусор загрязняет мировой океан и не разлагается. Там также предложили обязать предпринимателей перерабатывать пластик. В конце октября прошлого года Европарламент одобрил запрет на одноразовую пластиковую посуду, а также ватные палочки.

Анна Кольцова

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