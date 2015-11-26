Кубок губернатора разыграют хоккеисты во Владивостоке 11 и 12 мая

Участие в турнире примут команды, сформированные из сотрудников прокуратуры, УМВД, УФСБ, Погрануправления, ТОФ и других органов власти
Спорт 16:40
Хоккей. Фото: Олег Зеленин

Турнир по хоккею (12+) на Кубок губернатора Приморского края среди команд силовых структур в дивизионе "Любитель старше 30 лет" пройдет на предстоящих выходных, 11 и 12 мая, во Владивостоке. Местом сражения станет главная ледовая площадка Приморья – "Фетисов Арена", сообщили ИА PrimaMedia в департаменте физической культуры и спорта Приморского края.

Все команды разобьют на две группы, в первый день турнира, 11 мая, участники определят сильнейших в обеих группах. Начало игр в 10.00.

12 мая в 09.00 начнется игра за пятое место, в 10.45 пройдет матч за третье место, в 12.30 встретятся претенденты на золотые медали и главный трофей – Кубок губернатора Приморского края. Награждение победителей и призеров состоится в 14.00.

Хоккей

Хоккей. Фото: Олег Зеленин

Любителей хоккея приглашают поддержать команды, вход для зрителей свободный.

Соревнования организованы при поддержке департамента физической культуры и спорта Приморского края в рамках краевой госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края".

Турнир проводится с целью объединения любительских хоккейных команд в Приморском крае, повышения спортивного мастерства хоккеистов и уровня судейства, выявления сильнейших игроков и команд, популяризации хоккея и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

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