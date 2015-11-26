"Продают, потому что у родителей нет денег" - видео с детьми возмутило горожан

Две девочки вышли на улицу, чтобы заработать хоть какие-то деньги

Игрушки. Фото: скриншот @dps_vl125

Две маленькие девочки решили продать свои игрушки, чтобы заработать хоть немного денег для семьи, сообщает ИА PrimaMedia. Детей заметил один из местных жителей и поспешил записать видеоролик с ними. Девочки в кадр не попали, однако успели ответить на часть вопросов автора ролика.

Как написано в паблике @dps_vl125 на улицу детей выгнала нехватка денег. Разместились девочки на одной из остановок Владивостока.

"Во Владивостоке две маленькие девочки вышли на улицу продавать свои игрушки из-за нехватки денег в семье. Девочки сидят рядом с бабушками на остановке, которые торгую овощами и цветами. Говорят, что их папа-рыбак давно уже не получает зарплату, а мама пока не может найти работу", — говорится в сообщении.

На видеоролике виден импровизированный торговый ряд, а на заднем фоне слышны детские голоса. Судя по диалогу, который состоялся между автором видеоролика и девочками, продажи у них на момент записи шли не очень хорошо.

"Стоит отметить, что происходящее повергло в шок пользователей социальных сетей. Люди начали оставлять под постом возмущенные комментарии.

Зато средняя заработная плата, во Владивостоке, 60 тыс, где, кому? Уже дети вышли свои игрушки продавать, к чему идём аж страшно!!!!"

"Осталось их оштрафовать за несанкционированную торговлю и без сертификатов, а потом налогами обложить. Жесть".

"Люди это уже перебор.Если в такой богатой стране да и еще в мирное время детишки вышли на улицу зарабатывать позор такому государству и гнать в шею такое правительство"

"Очень жаль детей А мама просто привыкла не работать"

"Ребята напишите в личку где они стоят блин душа обливается кровью!"