Участники отрепетируют слаженность своих действий во время воздаяния почестей ветеранам

Генеральная репетиция парада Победы пройдет в Находке 7 мая. Фото: пресс-служба администрации Находки

Генеральная репетиция парада Победы пройдет в Находке 7 мая. Для обеспечения безопасности участников репетиции с 09.30 до 12.00 будет перекрыто автомобильное движение от площади Совершеннолетия до станции Тихоокеанской. Исключение составит городской пассажирский транспорт, который без ограничений продолжит следовать по регулярным маршрутам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

В репетиции будут задействованы представители военного комиссариата и администрации Находки, личный состав Службы погрануправления ФСБ России, учащиеся кадетских классов и курсанты Дальневосточного мореходного училища, общественные организации и творческие коллективы города. Участники отрепетируют слаженность своих действий во время воздаяния почестей ветеранам и воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны.

Увидеть результаты тренировок жители и гости Находки смогут 9 мая. У мемориала "Победа" митинг (0+) начнется в 10.00. Торжества также состоятся в посёлках Врангель, Ливадия, Южно-Морской и в селе Анна. Празднование Дня Победы (0+) продолжится концертами и народными гуляньями на открытых площадках и в Домах культуры.

Управление культуры разработало большой план тематических мероприятий. Информация размещена в разделе "Культура" на официальном сайте администрации Находкинского городского округа.