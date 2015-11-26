ЛиТР для детей: «Сказки с молоком», встречи с писателями и творческие мастерские

Юных участников фестиваля ждет насыщенная программа в Приморской краевой детской библиотеке и Музее им. Арсеньева (РАСПИСАНИЕ)

Насыщенная программа ждет юных участников фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+). Фото: ИА PrimaMedia

Насыщенная программа ждет юных участников фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+), который пройдет во Владивостоке 16-18 мая. В этом году для детской аудитории в Приморской детской библиотеке пройдут встречи с известными детскими писателями, в Музее Арсеньева заработает детская площадка "Ни дня без строчки", а на открытой площадке в Адмиральском сквере — творческие мастерские, сообщает ИА PrimaMedia.

В первый день фестиваля, 16 мая, в Приморской краевой библиотеке (ул. просп. 100 лет Владивостокa, 48) пройдет встреча(6+) с российским драматургом, детским писателем и театральным деятелем Серафимой Орловой. Писательница является лауреатом различных премий, победителем конкурса проектов на молодёжном форуме "Таврида-2015", конкурса "В поисках новой пьесы-2017", а также входит в шорт-лист "Маленькой Ремарки" и шорт-лист международного Биеннале современной драматургии "Свободный театр". Затем выступит автор книг для детей и подростков Нина Дашевская. Две книги писательницы были отмечены литературными наградами: сборник подростковых рассказов "Около музыки" победил в номинации "Воспитание чувств" на конкурсе "Новая детская литература" и занял первое место на конкурсе "Книгуру", а повесть "Вилли" завоевала Крапивинскую премию.

Во второй день состоятся творческие встречи с российским писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, получившим широкую известность благодаря романам из серии "Дозоры": Ночной дозор и Дневной дозор, и писательницей и поэтом Анастасией Орловой – победитель Первого всероссийского литературного конкурса "Жёлтая гусеница" в номинации "Поэзия", стипендиат Министерства культуры РФ. Удостоена Премии Президента РФ за произведения для детей "За произведения в стихах и прозе для детей младшего возраста".

Кроме этого, детский блок представят приморские детские писатели Татьяна Крылова и Людмила Берестова.

В Музее Арсеньева (ул. Светланская, 20) заработает детская площадка "Ни дня без строчки", посетив ее, школьники смогут принять участие в приморском литературном проекте "Сказки с молоком". Это серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актер читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссер создает музыкальное оформление.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы, как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. C подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.