Пока выполнен только косметический ремонт, но сооружение планируют реконструировать

Памятный комплекс "Камень Дружбы". Фото: пресс-служба администрации Находки

Памятный комплекс "Камень Дружбы" обновили в Находке. Косметический ремонт выполнен в преддверии двух значимых дат – 9 мая и Дня рождения города. Рабочие зачистили поверхность наиболее поврежденных "волн", заново оштукатурили и покрасили, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

"Камень Дружбы" был установлен на Находкинском проспекте на фоне отлитых из бетона морских волн 40 лет назад. Гранитная глыба была доставлена в Находку в честь 17-летия породненных связей японским городом Майдзуру. Со временем бетонная конструкция стала крошиться. В 2009 и 2014 годах находкинскую достопримечательность обновили, но принятые меры смогли лишь приостановить процессы разрушения бетона.

По информации управления благоустройства администрации Находки, обследование показало, что материал выработал свой ресурс. При строительстве не было предусмотрено устройство ливневой канализации для защиты сооружения.

Пять лет назад для стабилизации барельефа были проведены мероприятия по отводу поверхностных вод по периметру. Поверхность покрыли синей краской. Для придания дополнительной водо— и износостойкости на "море" нанесли специальный лак. Современные материалы помогли продлить жизнь конструкции, но справиться с проблемой оказались не в силах.

Специалисты разрабатывают проект капитальной реконструкции комплекса. Пока же поддержать в порядке внешний вид позволит косметический ремонт.