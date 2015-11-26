Находка приняла эстафету «Свеча памяти» от города-побратима Судак

Накануне Дня Победы в микрорайоне Врангель прошли съёмки видеоролика к открытию акции

Находка приняла эстафету "Свеча памяти". Фото: пресс-служба администрации Находки

Находка приняла эстафету "Свеча памяти" (12+) от города-побратима Судак. В городском округе эта международная акция проходит уже в пятый раз. В этом году 9 мая также будут зажжены свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину. А накануне Дня Победы в микрорайоне Врангель прошли съёмки видеоролика к открытию акции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

На площади у мемориала "Жителям п. Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г." состоялось торжественное мероприятие, почётным гостем которого стал ветеран войны Михаил Тихонович Котовцев. Вместе с ним эстафету памяти принимали жители микрорайона, школьники, члены Совета ветеранов Находки.

Находка приняла эстафету «Свеча памяти». Фото: пресс-служба администрации Находки Находка приняла эстафету «Свеча памяти». Фото: пресс-служба администрации Находки Находка приняла эстафету «Свеча памяти». Фото: пресс-служба администрации Находки Находка приняла эстафету «Свеча памяти». Фото: пресс-служба администрации Находки 1 / 4

"Сегодня мы стали участниками необычного события. Эстафета "Свеча памяти" пришла к нам из города-побратима Судак, соглашение о сотрудничестве с которым подписано в октябре 2018 года, — сказала в приветственном слове руководитель аппарата администрации Находки Наталья Агрицкая. — Чем дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война, тем яснее мы понимаем, как важно сохранить память о событиях тех лет".

По сложившейся традиции вечерняя акция "Свеча памяти" (12+) начнётся в микрорайоне Врангель 9 мая в 21.00 концертом-реквиемом. На интерактивном экране будет транслироваться видеофильм об акции, снятый в разных городах, в том числе и в Находке. После этого все желающие с зажжёнными свечами пройдут к мемориальному комплексу, где установлены плиты с высеченными на них именами жителей Врангеля, погибших в годы войны.