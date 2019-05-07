В России резко выросло количество больных астмой

Эта опасная болезнь распространяется по многим причинам, утверждают медики
Общество 17:05
Врач. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

В России резко выросло количество больных астмой. Эта опасная болезнь распространяется по многим причинам, утверждают медики.

Как сообщила ТАСС заведующая отделением бронхиальной астмы Института иммунологии ФМБА Оксана Курбачева, уже у 5% россиян диагностирована астма. С каждым годом количество людей с этим опасным заболеванием увеличивается, наряду с аллергией.

На Земле заболеваемость астмой составляет 7% от всего взрослого населения. Среди детей она доходит до 10%.

По словам Курбачевой, за последние 40 лет медикам удалось значительно уменьшить смертность от этой болезни. Это произошло благодаря развитию фармакологии. Сейчас умирают от астмы при отсутствии лечения или неправильном лечении от этой болезни. Медики считают, что бронхиальная астма появляется из-за множества причин.

Чаще всего она связана с аллергией. Это подтверждается у 66% взрослых с этим заболеванием. Усугубить астму могут инфекция, ожирение, непереносимость аспирина и других медикаментов. Напомним, что сегодня отмечается Всемирный день борьбы с астмой.

Никифор Зуев

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