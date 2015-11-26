Около 200 школьников примут участие в патриотической акции «Под знаменем Победы»

Во владивостокской школе № 52 разместят плакат, посвященный герою Советского Союза Петру Овчинникову
Общество 17:13
Патриотическое мероприятие в школе № 52. Фото: ИА PrimaMedia

Плакат, посвященный младшему сержанту, Герою Советского Союза Петру Овчинникову, чьим именем названа одна из улиц Владивостока, 8 мая будет закреплен в вестибюле муниципальной школы № 52. Торжественное мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине Победы, пройдет на базе школы при участии сотрудников краевых департаментов образования и науки и внутренней политики и Детско-юношеского центра Приморского края.

Как рассказали организаторы мероприятия, молодёжная патриотическая акция Приморского края "Под знаменем Победы" проводилась с 18 марта по 7 мая 2019 года в разных муниципалитетах Приморья. Школьники под руководством кураторов изучали архивы, разыскивая информацию об участниках Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы и населенные пункты в их родных местах. Одновременно ребята изготавливали плакаты, посвященные героям той войны. Закрепление плакатов пройдёт 8 мая в двенадцати муниципальных образованиях Приморского края, и везде будет сопровождаться патриотическими мероприятиями.

В мероприятии на базе школы № 52 примут участие около 200 человек. Стоит отметить, что эта школа вообще славится планомерной патриотической работой. Так, к дню защитника Отечества в феврале здесь провели выставку рисунков, посвященную подвигу экипажа танкера "Таганрог", отразившего единственную атаку летчика-камикадзе на нефтебазу Владивостока в 1945 году. В подобных мероприятиях активно участвуют представители районного Совета ветеранов и шефское предприятие.

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