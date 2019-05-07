Разработчики компании готовят новые функции в популярной соцсети

Популярную соцсеть ждут масштабные изменения. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Facebook намерен удивить своих пользователей. Разработчики команды Facebook готовят новые функции в популярной соцсети.

Компания посвятила подготовке к изменениям в Facebook целый год. За это время команда разработчиков из 260 человек вручную просмотрела миллионы фотографий и постов в соцсети.

Эксперты изучили динамику статусов и публикаций пользователей с 2014 года. Работы велись в индийском мегаполисе Хайдарабаде, сообщает Reuters.

Специалисты разделили исследуемый контент на несколько категорий. Разработчиков интересовала не только тема поста, но и предполагаемые намерения авторов, периоды их активности и многое другое.

Цель исследования заключалась в анализе изменений предпочтений пользователей, экстраполируемых в различные виды сообщений. По итогам этого масштабного мониторинга компания разработает новые функции в соцсети.

Герман Штакеншнейдер