Facebook намерен удивить своих пользователей

Разработчики компании готовят новые функции в популярной соцсети
Общество 18:05
Популярную соцсеть ждут масштабные изменения. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Facebook намерен удивить своих пользователей. Разработчики команды Facebook готовят новые функции в популярной соцсети.

Компания посвятила подготовке к изменениям в Facebook целый год. За это время команда разработчиков из 260 человек вручную просмотрела миллионы фотографий и постов в соцсети.

Эксперты изучили динамику статусов и публикаций пользователей с 2014 года. Работы велись в индийском мегаполисе Хайдарабаде, сообщает Reuters.

Специалисты разделили исследуемый контент на несколько категорий. Разработчиков интересовала не только тема поста, но и предполагаемые намерения авторов, периоды их активности и многое другое.

Цель исследования заключалась в анализе изменений предпочтений пользователей, экстраполируемых в различные виды сообщений. По итогам этого масштабного мониторинга компания разработает новые функции в соцсети.

Герман Штакеншнейдер

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