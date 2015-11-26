Цветы и поздравления принимали ветераны в Ольгинском районе Приморья

Женщин поздравил депутат Законодательного собрания Приморского края Всеволод Романов
Общество 15:04
Женщин поздравил депутат Законодательного собрания Приморского края Всеволод Романов. Фото: пресс-служба ЗС ПК

На территории Ольгинского муниципального района проживают четыре ветерана Великой Отечественной войны – потрясающие женщины — Александра Андреевна Трофимова, Валентина Ивановна Чуднова, Галина Александровна Гиря и Анастасия Кузьминична Самченко. В ходе рабочей поездки на округ депутат Законодательного собрания Приморского края Всеволод Романов лично поздравил каждую из них. Несмотря на возраст, женщины, по-прежнему, хорошо выглядят и с открытой доброй душой радуются каждому дню, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

"Мне было очень приятно самому поздравить ветеранов Великой Отечественной войны Ольгинского муниципального района с наступающим праздником Великой Победы. Это, безусловно, мой долг и долг каждого из нас, чтить, помнить, помогать и, конечно, благодарить каждого из ветеранов за героический подвиг и самоотверженный труд в трудные для нашей страны времена, за мирное небо над головой", — отметил депутат.

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