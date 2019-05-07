"Филькина грамота": россияне не верят декларациям о доходах чиновников

Только 3% респондентов уверены, что госслужащие предоставляют исчерпывающую информацию о своем имуществе и доходах

Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Россияне не верят декларациям о доходах чиновников. Только 3% респондентов уверены, что госслужащие предоставляют исчерпывающую информацию о своем имуществе и доходах.

77% россиян считают, что чиновники, сенаторы и депутаты не указывают в ежегодных декларациях все свои доходы и собственность. Такие результаты получили социологи "Левада-центра" по итогам опроса 1625 россиян в возрасте от 18 лет.

При этом 37% россиян считают, что чиновники указывают в декларациях "ничтожно малую" часть доходов. Скептически относятся россияне и к декларируемой властями борьбе с коррупцией.

Испытывают удовлетворение от возбуждения уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников только 34% респондентов. А 40% россиян относятся к таким показательным процессам равнодушно. Эти респонденты полагают, что такие аресты являются проявлением борьбы за власть и собственность и клановыми сражениями в чиновничьем аппарате.

Опрос был проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Людей опрашивали в 137 населенных пунктах России.

Никифор Зуев