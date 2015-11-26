«Да сколько уже можно»: правительство придумало новый сбор для россиян

Представители рынка обратились к чиновникам
Это интересно 12:10

В России могут ввести единый налоговый сбор на дорогостоящие посылки из-за рубежа. Об этом заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли/

Как пишет "Ъ", представители Ассоциации написали письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Сообщается, что игроки рынка просят ввести единый сбор в размере 15% с каждой зарубежной посылки. Ожидается, что этот сбор заменит пошлины на такие товары.

При этом изначально отечественные компании хотели просить чиновников о сборе в размере 20%, но позже немного снизили эту цифру.

Эксперты уже предрекают рост цен в случае, если сбор одобрят в правительстве. При этом объем покупок россиян в Интернете может снизиться.

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