"Не хотим быть мясом": свыше 135 тысяч человек подписали петицию против полетов SSJ 100

На сайте Change.org продолжается сбор подписей
Общество 18:50
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

На сайте Change.org продолжается сбор подписей под петицией на запрет полетов Sukhoi Superjet 100. Авторы обращения к "Аэрофлоту" требуют полностью прекратить эксплуатацию самолета в России после крушения лайнера в Шереметьево.

"После трагедии в Шереметьево, предлагаю подписать петицию о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100 в России. Не хочется быть мясом, хочется спокойствия", — написала автор инициативы.

В пояснение автор петиции Елена Кузнецова указала на частые инциденты с самолетами SSJ-100.

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Петиция появилась после того, как Минтранс заявил, что не видит причин для приостановки эксплуатации полетов суперджета. Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще несколько месяцев назад заявляла, что Сухой Суперджет 100 не годится ни для чего, кроме как для выкачивания денег.

В Росавиации призвали не делать скоропалительных выводов об ограничении полетов лайнера до тех пор, пока не будут известны итоги причины катастрофы, где погиб 41 человек. В списке погибших — двое детей и один член экипажа, стажер-стюард, до последнего пытавшийся помочь пассажирам покинуть борт.

Случившееся в московском аэропорту Шереметьево стало уже двадцатым по счету инцидентом в короткой истории эксплуатации SSJ 100, пишут СМИ. История лайнера сравнительно недолгая – с 2012 года. За это время 11 происшествий имели место с лайнерами "Аэрофлота". Летальная катастрофа с лайнером до трагедии в Шереметьево произошла в Индонезии в мае 2012 года, когда самолет, выполнявший демонстрационный полет, врезался в гору. Тогда причиной аварии была названа ошибка пилотов, погибли 45 человек.

Анна Кольцова

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