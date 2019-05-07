Опубликованы новые изменения, касающиеся миллионов пенсионеров

Для этого придется соблюсти несколько правил
Это интересно 18:55
Госуслуги. Фото: ИА PrimaMedia

Документы выплатного дела, являющегося основанием для получения пенсий и пособий, можно подавать в электронном виде с 7 мая 2019 года.

Постановление правления Пенсионного фонда установило требования к формату документов выплатного дела в электронном виде. Выплатное дело, представляющее собой комплект документов, на основании которых устанавливаются и выплачиваются пенсии и иные пособия, должен быть сформирован в формате XML с использованием уникального идентификатора и подписан электронной подписью.

Электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда в полном объеме используются с 2015 года. Так, заявление на пенсию можно оформить через портал госуслуг, пройдя верификацию. При этом необходимо убедиться, что электронное заявление подкреплено всеми бумагами.

Юридические лица обязаны предоставлять в ПФР отчеты в электронном виде, если количество наемных сотрудников в них превышает 25 человек. При меньшей численности сотрудников электронные отчеты для ПФР также рекомендованы.

Егор Тараруев

пенсия

Р. Гольдштейн: Во исполнение Послания Президента Совфедом принята доиндексация пенсий

28 марта, 10:10

Законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам поддержали все регионы РФ

14 марта, 15:00

Сахалинская облдума поддержала инициативу Владимира Путина по борьбе с бедностью

7 марта, 15:05
Драматург Юрий Поляков увидит спектакль по своей пьесе «И смех, и грех… или Халам-бунду»
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia