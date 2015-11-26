Во Владивостоке известный кинотеатр ждут большие изменения

Скоро там все изменится и жители смогут всем этим воспользоваться

Кино. Фото: pixabay.com

Известный во Владивостоке кинотеатр New Wave Cinema изменить название. Он будет называться — "Москва", имя которое ему дали 30 лет назад. На здании сменят вывеску с названием, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, кинотеатр "Москва" (Океанский пр-т, 111) открылся 8 июля 1989 года. Его строили как фирменный кинотеатр киностудии "Мосфильм". Дирекция кинотеатра заключила договор с киностудией о сотрудничестве – премьерных показах, встречах с творческими группами. Лучших строителей на торжественном открытии тогда наградили дипломами и подарками. А первым зрителем, купившим билет, был Алексей Каганов, ученик школы № 67, пишет сайт vl.ru.

"Название New Wave Cinema – отголоск 90-х и нулевых годов. Руководство кинотеатра приняло решение о возвращении исторического названия", – прокомментировал представитель компании-владельца.

В кинотеатре New Wave Cinema два зала: "Премьер" на 420 мест и "Звездный" на 192 места. В течение двух месяцев здесь появятся фуд-корт, обновленная навигация, на здании установят новую вывеску с названием.

Сейчас вокруг кинотеатра идет благоустройство территории, устанавливаются скамейки и уличное освещение.