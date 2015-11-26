Новая Москва: Кинотеатр New Wave Cinema вернул название, утраченное 20 лет назад

Единственный кинотеатр Первореченского района ждет "перезагрузка"

Макет будущего фасада кинотеатра. Фото: кинотеатр "Москва"

Кинотеатр New Wave Cinema во Владивостоке снова переименован в "Москву. С 1 мая 2019 запущен проект по возвращению исторического названия кинокомплексу по адресу Океанский проспект, 111, сообщает PrimAfisha.

Действующее название New Wave Cinema — является отголоском конца 90-х , в связи с этим руководством кинотеатра было принято решение о возвращении исторического названия.

В связи переименованием кинотеатра в течении двух месяцев его ждут большие обновления. Уже сейчас вокруг кинотеатра идет облагораживание территории, создается городское пространство с зеленью, скамейками, уличным освещением.



Благоустройство территории возле кинотеатра "Москва". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

В ближайшее время на здании кинотеатра появится новая вывеска, изменения коснутся и внутреннего интерьера, появится фудкорт на 2 этаже и новая навигация.

Первым мероприятием по обновлению кинотеатра станет районный фестиваль "Первая Речка" (6+), который пройдет 11 и 12 мая на территории вокруг кинотеатра.

Здесь развернется городская ярмарка, фудкорт, будут играть приглашенные диджеи.



Благоустройство территории возле кинотеатра "Москва". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Кинотеатр "Москва" открылся во Владивостоке 8 июля 1989 года. Кинокомплекс строился как фирменный кинотеатр киностудии "Мосфильм".

Дирекция кинотеатра "Москва" заключила с "Мосфильмом" договор о сотрудничестве (премьерный показ, встреча с творческими группами и т.д.).

Лучших строителей на торжественном открытии наградили дипломами и подарками. Первым зрителем купившим билет был Алексей Каганов, на то время ученик школы № 67.

В начале 2000-х в здании кинотеатра располагалось несколько ночных клубов, в том числе, культовый клуб OutHall.