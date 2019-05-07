Как у водителей могут отнять авто за выезд на грунтовку

Отдых на природе может закончиться конфискацией машины

Грунтовая дорога. Фото: Мария Бородина

Эксперты напомнили российским водителям о возможной "неприятности" в сезон шашлыков. Выезд на грунтовую дорогу может закончиться конфискацией машины.

С началом теплого сезона наступает "сезон" и массового оформления штрафов у природоохранных организаций, пишет "Автовзгляд". Мало кто из водителей знает о существовании статьи 8.39. КоАП — "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях", однако эта статья грозит нарушителям штрафом от 3000 до 4000 рублей с "конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой".

Теоретически машину могут попросту конфисковать, предупреждает издание. Между тем, нарушить запрет на особых территориях несложно — для этого водителю нужно всего лишь въехать в заповедник, национальный парк, государственный парк, памятник природы и так далее. Не всегда такие зоны огорожены, оказаться особо охраняемой территорией может даже полянка, на которой вы "испокон веков" семьей жарили шашлыки или собирали грибы, утверждают автоэксперты.

Перед выездом на природу не лишним будет и убедиться, что в регионе или районе не введен особый противопожарный режим, за нарушение которого и въезд в лес можно поплатиться по статье 8.39. КоАП. Если же разжечь костер, тут у лесных защитников наготове еще одна "засада" — нарушение правил пожарной безопасности в лесах, это статья в КоАП за номером 8.32. Издание напоминает, что за разведение костра в нарушение правил грозит штраф 1500—3000 рублей. А если дело происходит в "лесопарковом зеленом поясе", то санкция увеличивается до 4000—5000 рублей.

Эксперты говорят, что есть и третья неприятность — в частности, Водный кодекс запрещает "движение и стоянку транспортных средств" вне дорог с твердым покрытием и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, в пределах водоохранной зоны водоема. Водоохранная зона составляет от 50 метров вдоль небольшой реки и до 200 метров, если речь идет, к примеру, о Москва-реке. По данным источника, нарушение чревато штрафом от 3000 до 4500 рублей.

Ольга Толмачева