Многодетные семьи России получат почти по миллиону рублей господдержки – Р. Гольдштейн

Законопроект внесли председатели обеих палат российского парламента

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

В рамках поддержки российских семей и стимулирования рождаемости к уже принятому "демографическому пакету" добавится новый закон. Согласно ему семьи, в которых родился третий и последующие дети, смогут получить 450 тысяч рублей господержки для погашения ипотеки. Законопроект внесли председатели обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, сообщает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Ранее Президент Владимир Путин заявил о возможности государства оказать многодетным семьям дополнительные меры поддержки. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы. Уже известно, что он нашел поддержку среди разных партий.

— Сегодня государство вплотную занято реализацией демографической программы, улучшением жизни российских семей и финансовой помощью самым социально-чувствительным группам. Этот вектор задал Президент в своем Послании Федеральному Собранию, обозначив широкий перечень новых мер поддержки, которые должны стимулировать рождаемость в стране. Для решения важнейших квартирных вопросов заработала низкая процентная ставка по ипотеке – 6% для семей с двумя детьми, и ее действие распространено на весь срок кредита. Кроме этого, теперь к имеющемуся материнскому капиталу в 453 тысячи рублей добавятся у многодетных семей еще 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Таким образом, такие семьи смогут направить почти миллион рублей господдержки на покупку квартиры. Безусловно, это серьезное подспорье. Важно заметить, что введение таких мер стало возможным, благодаря стабилизации макроэкономической ситуации, увеличению доходов в стране, и тому перспективному плану экономического роста, который сегодня есть у государства, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Напомним, по поручению главы государства семьям, чьи доходы не превышают 2 прожиточных минимумов на человека в месяц, последние годы выплачиваются ежемесячные пособия на первого и второго ребенка в возрасте до 1,5 лет. А с этого года установлена планка в полтора прожиточных минимума на человека. Это позволит 70% российских семей, где рождаются первый и второй ребенок, воспользоваться поддержкой.

Также повышено с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей пособие на ребенка с инвалидностью. Снижена налоговая нагрузка на семью по принципу "больше детей – меньше налогов": увеличена федеральная льгота на налог на имущество для многодетных, добавлены еще по 5 метров на ребенка, а также выведены из-под налога 6 соток земли для многодетных семей.