Бутербродов станет больше: в России увеличили выпуск сыра и колбасы

В 2018 году произведено свыше 2,28 млн тонн колбасных изделий
Экономика 22:40
Колбаса. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Россияне смогут сделать себе больше бутербродов на завтрак. В стране увеличился выпуск сыра и колбасы.

В 2018 году произведено свыше 2,28 млн тонн колбасных изделий. Это на 1% больше, чем в 2017 году, сообщили в Минсельхозе.

В свою очередь промышленное производство сыра в России в 2018 году увеличилось на 2,5% по сравнению с 2017 годом. В итоге сыра было произведено 472,6 тысячи тонн.

Рост производства сыра и колбасных изделий продолжается и в этом году, отметили в ведомстве. Так, в январе-марте 2019 года в России произведено 115,6 тысяч тонн сыра. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценкам Минсельхоза России, в нынешнем году продолжится тенденция увеличения производства сыра и колбасных изделий. Этому поспособствует увеличение объемов нужного сырья и реализация в отрасли новых проектов.

Никифор Зуев

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