Волна массовых эвакуаций снова накрыла Россию

Людей из-за угрозы взрыва выводили из торговых центров

В ряде городов России прошла очередная волна эвакуаций из-за угрозы заминирования крупных объектов.

Так, в Омске 7 мая полицейские выводили людей из трех торговых центров – "Айсберг", "Герцен-Plaza" и "Мега". Очевидцы выкладывали фотографии происходящего в соцсетях.

В ведомстве уточнили, что в торговых центрах ведется проверка на наличие опасных предметов.

Выводили посетителей на улицу также из бизнес-центра, расположенного в Омске на улице Декабристов.

Нечто подобное в городе уже было в начале года. Точно также волна эвакуаций массово прошла в школах и больницах. Неизвестные сообщали о взрывных устройствах, которые якобы находились в зданиях. Но при проверке ничего подобного полицейские не обнаружили.

Выяснилось, что злоумышленники звонили из-за границы, пишет omskzdes.ru.

Помимо телефонных угроз в Омске 7 мая выдался "горячим" днем для спасателей. В гимназии No88 сработала пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, вывели из здания 320 учеников и педагогов. Однако, проверка показала, что вызов был ложным, пишет omskinform.ru.

Днем ранее звонки о заминировании объектов поступили и в Москве. Спасателям пришлось эвакуировать свыше 50 тысяч человек из 40 торговых центров, а также из 8 бизнес-центров, гостиниц и отделений банка.

В "Москва-Сити" полицейские провели эвакуацию небоскреба "Город столиц". Порядка 1 500 человек вывели из бизнес-центра "Красная роза" на улице Льва Толстого, там же, кстати, расположен офис "Яндекса", передает ТАСС.

Карина Красилова