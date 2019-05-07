Волна массовых эвакуаций снова накрыла Россию

Людей из-за угрозы взрыва выводили из торговых центров
Происшествия 7 мая, 23:30

В ряде городов России прошла очередная волна эвакуаций из-за угрозы заминирования крупных объектов.

Так, в Омске 7 мая полицейские выводили людей из трех торговых центров – "Айсберг", "Герцен-Plaza" и "Мега". Очевидцы выкладывали фотографии происходящего в соцсетях.

В ведомстве уточнили, что в торговых центрах ведется проверка на наличие опасных предметов.

Выводили посетителей на улицу также из бизнес-центра, расположенного в Омске на улице Декабристов.

Нечто подобное в городе уже было в начале года. Точно также волна эвакуаций массово прошла в школах и больницах. Неизвестные сообщали о взрывных устройствах, которые якобы находились в зданиях. Но при проверке ничего подобного полицейские не обнаружили.

Выяснилось, что злоумышленники звонили из-за границы, пишет omskzdes.ru.

Помимо телефонных угроз в Омске 7 мая выдался "горячим" днем для спасателей. В гимназии No88 сработала пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, вывели из здания 320 учеников и педагогов. Однако, проверка показала, что вызов был ложным, пишет omskinform.ru.

Днем ранее звонки о заминировании объектов поступили и в Москве. Спасателям пришлось эвакуировать свыше 50 тысяч человек из 40 торговых центров, а также из 8 бизнес-центров, гостиниц и отделений банка.

В "Москва-Сити" полицейские провели эвакуацию небоскреба "Город столиц". Порядка 1 500 человек вывели из бизнес-центра "Красная роза" на улице Льва Толстого, там же, кстати, расположен офис "Яндекса", передает ТАСС.

Карина Красилова

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Спасали скарб, убивая задыхающихся пассажиров?": россияне о трагедии с авиалайнером

Подробности взрыва в Петербурге: парень лишился кисти, собирая металлолом

эвакуация

На улице Уткинской во Владивостоке запретят остановку и парковку автомобилей

25 февраля, 12:40

ФСБ задержала причастного к массовым эвакуациям во Владивостоке

29 января, 18:20

Родители отказываются вести детей во вторые смены "заминированных" школ Владивостока

23 января, 12:20
Драматург Юрий Поляков увидит спектакль по своей пьесе «И смех, и грех… или Халам-бунду»
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia