Гуляй, Россия: Минтруд уже планирует график праздников на следующий год

Для россиян готовят календарь выходных дней на 2020 год

Россияне еще не отгуляли выходные и праздничные дни в 2019 году, как для них готовят уже график на следующий год.

Предложение по поводу переноса выходных, чтобы не разбивать рабочую неделю, готовит Минтруд.

В 2020 году несколько праздничных дней будут совпадать с выходными, поэтому в министерстве предлагают конкретный механизм переноса.

В сообщении министерства говорится, что выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).

График праздничных дней в 2020 году будет выглядеть примерно так:

— с 1 по 8 января;

— с 22 по 24 февраля;

— с 7 по 9 марта;

— с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;

— с 12 по 14 июня;

— 4 ноября.

Окончательное решение относительно такого графика выходных примет кабинет министров.

Карина Красилова