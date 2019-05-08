Гуляй, Россия: Минтруд уже планирует график праздников на следующий год

Россияне еще не отгуляли выходные и праздничные дни в 2019 году, как для них готовят уже график на следующий год.
Предложение по поводу переноса выходных, чтобы не разбивать рабочую неделю, готовит Минтруд.
В 2020 году несколько праздничных дней будут совпадать с выходными, поэтому в министерстве предлагают конкретный механизм переноса.
В сообщении министерства говорится, что выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).
График праздничных дней в 2020 году будет выглядеть примерно так:
— с 1 по 8 января;
— с 22 по 24 февраля;
— с 7 по 9 марта;
— с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;
— с 12 по 14 июня;
— 4 ноября.
Окончательное решение относительно такого графика выходных примет кабинет министров.
Карина Красилова