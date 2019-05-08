Непобедимая водка - с алкоголя предложили убрать символы Победы

Эксперты считают, что это не повлияет на уровень потребления спиртного

"Трезвая Россия" предложила запретить использование образов и символов Победы на алкоголе. Руководство федерального проекта направило соответствующее предложение в Минпромторг и Минздрав.

Общественники заявили, что в преддверии Дня Победы в магазинах в изобилии появились бутылки водки, украшенные георгиевскими лентами. Этот и другие образы, связанные с праздником, используются при оформлении этикетки.

— Не первый год алкогольные компании в своем агрессивном маркетинге используют такие образы и символы, — сказал "Известиям" глава "Трезвой России" Султан Хамзаев. — Подобное отношение возмущает, это дискредитирует понятие воинской славы.

Сейчас действует запрет на использование в рекламе алкоголя образов людей и животных, в том числе мультипликационных персонажей. Также в стране запрещена пропаганда спиртного.

Эксперты считают, что использование символов Победы оскорбительно, но никак не может повлиять на продажи алкоголя. Главным для потребителя остается ценовой фактор. Среди действенных методов борьбы с алкоголизацией населения они назвали увеличение акцизов на спиртное, смещение потребления с крепких на слабые напитки, ограничение временной и шаговой доступности спиртного.

С 2011 по 2018 год потребление спиртного в России сократилось почти вдвое — до 9,3 л на душу населения.

Егор Тараруев