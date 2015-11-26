Азиатско-Тихоокеанский банк запустил вклад «ЖАРА» с высокой процентной ставкой

Минимальная сумма вклада 250 тысяч рублей, процентная ставка – 7,7% годовых

С 30 апреля в АТБ начал действовать новый акционный вклад "ЖАРА" с повышенной доходностью. По вкладу предусмотрена минимальная сумма вклада 250 тысяч рублей, максимальная – без ограничений.

Вклад не пополняемый и не пролонгируемый. Выплата процентов и суммы вклада – в конце срока. Валюта вклада – рубли. Срок вклада – 92 дня, процентная ставка – 7,7% годовых.

Предложение ограничено, оформить вклад "ЖАРА" можно по 30 мая 2019 года включительно.

"Новый вклад "ЖАРА" — это акционное предложение, которое действует всего один месяц с начала запуска. Мы предлагаем самый высокий процент среди всех наших действующих предложений по вкладам. Вклад привлекателен тем, что за короткий срок, всего три месяца, вы не только сохраните сбережения, но и максимально сможете их увеличить", — комментирует директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу Александр Парамонов.

Откройте вклад "ЖАРА" в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского банка или оформите заявку на консультацию на сайте банка https://www.atb.su/more-money/bank-deposits/.

Более подробная информация по телефону — 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Услугу оказывает ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк". Генеральная лицензия № 1810 на осуществление банковских операций, получена 4 августа 2015 г.