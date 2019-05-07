"Вот везет же жителям Владика" - хайповая мотодевочка показала новые "горячие" фото

Девушка позирует на байке во время открытия мотосезона

Тематическое фото. Фото: @aleksaboo

Мотодевочка @aleksaboo порадовала подписчиков новой шикарной фотографией. На ней девушка позирует на байке во время мероприятия, приуроченного к открытию байкерского сезона, сообщает ИА PrimaMedia.

Подписчики на ура восприняли фотографию и уже закидали девушку комплиментами. А некоторые даже попросили, чтобы она их покатала. Кстати, за 14 часов публикации фотография уже собрала более 19 тысяч лайков.

"Ты катаешь парней?", "Жалко водителей. Увидят тебя, и авария", "Да фигурка у тебя супер", "Блин, вот везёт жителям Влада, такие красотки ездят по дорогам", "Хоть на заставку ставь".