Google представил новый Android

В свежей операционке усилена защита персональных данных
Общество 09:05

Новая версия мобильной операционной системы Android — Android Q — была представлена компанией Google на конференции, прошедшей в Калифорнии, сообщило издание Wired.

Новая версия популярной платформы получила дополнительные опции. Так, она сможет переводить видео в онлайн-режим даже при выключенном звуке. Усилена защита персональных данных пользователей — пользователи смогут отследить в какой информации имеет доступ то или иное приложение.

Android Q будет поддерживать сети 5G и "темный режим". Операционка может быть использована также на складных смартфонах. Сейчас ее бета-версия доступна более чем на двух десятках устройств.

Егор Тараруев

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