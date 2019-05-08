Google представил новый Android

В свежей операционке усилена защита персональных данных

Новая версия мобильной операционной системы Android — Android Q — была представлена компанией Google на конференции, прошедшей в Калифорнии, сообщило издание Wired.

Новая версия популярной платформы получила дополнительные опции. Так, она сможет переводить видео в онлайн-режим даже при выключенном звуке. Усилена защита персональных данных пользователей — пользователи смогут отследить в какой информации имеет доступ то или иное приложение.

Android Q будет поддерживать сети 5G и "темный режим". Операционка может быть использована также на складных смартфонах. Сейчас ее бета-версия доступна более чем на двух десятках устройств.

Егор Тараруев