"Билайн" увеличит скорости LTE в более чем 200 городах, в том числе в Приморье

На данный момент технологию поддерживают около 500 моделей наиболее популярных смартфонов
Общество 09:22
Телефон. Фото: https://pixabay.com

"Билайн" тестирует в 232 населенных пунктах России технологию LTE TDD (Time Division Duplex). Она усилит существующие технологии передачи данных и в два раза увеличит скорость мобильного интернета для клиентов, в том числе во Владивостоке и Приморском крае. На данный момент технологию поддерживают около 500 моделей наиболее популярных смартфонов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Билайн".

Технология LTE TDD запущена в полосе частот 2600 MHz. Она объединяет спектр, до этого отдельно выделенный на прием и отправку данных, и передача контента происходит поочередно на одних и тех же частотах. Направление трафика регулируется динамически в зависимости от потребности клиентов.

Объединенный спектр частот увеличивает емкость сети и скорости доступа в мобильный интернет, а также повышает эффективность использования ресурсов сети. Благодаря увеличенной емкости, клиенты могут даже в момент пиковой нагрузки на сеть смотреть онлайн-ТВ, использовать видеоконференции и стриминговые сервисы социальных сетей.

"Нам важно, чтобы в условиях растущего трафика клиенты продолжали пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Технология LTE TDD увеличивает скорости доступа и помогает расширить емкость сети, которая необходима для работы с лавинообразным ростом трафика LTE. Объединив эту технологию с другими, мы можем распределить нагрузки между разными слоями сети LTE. Использование этой технологии увеличивает гибкость нашей инфраструктуры и помогает ей соответствовать растущим запросам клиентов", — прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО "ВымпелКом" Мартин Шкоп.

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