"Стыдно за нашу армию:" групповое видео с военными во дворе сильно возмутило горожан

Такая ситуация происходит в рамках репетиций парада
Это интересно 10:02
Приморцы возмущены поведение солдат - участников парада, посвященного Дню Победы. Фото: скриншот видео из instagram mark2_che

Приморцы возмущены поведение солдат — участников парада, посвященного Дню Победы. Военнослужащие неоднократно оскверняют местные дворы и нарушают покой жителей Уссурийска, справляя нужду прямо в центре города на глазах прохожих, сообщает ИА PrimaMedia.

Жители Уссурийска с возмущением обратились к местном блогеру МаркуЧерносливу с видеозаписью, на которой большая группа солдат справляет нужду во дворе одного из домов. По словам очевидцев, к такой отчаянной мере военнослужащих подтолкнули множественные длительные репетиции Парада Победы.

"Надоело! Такая вот картина уже который год. В центре города, во время репетиции парада, а ведь скоро состоится и сам парад. Просто стыдно за нашу армию. Почему на период репетиций не ставят биотуалеты?" — негодуют местные жители Уссурийска.

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