Минздрав рассказал, как бороться с аллергией

Специалисты советуют сменить климат на время цветения аллергенных растений
Общество 09:55

Российское министерство здравоохранение предупредило всех аллергиков о начале цветения различных растений, вызывающих аллергическую реакцию, и рассказало о способах борьбы с недомоганием.

Минздрав разделил распространение пыльцы аллергенных растений на три периода: пик пыления деревьев в апреле-мае, пыление злаковых в июне и пыление сорных трав в августе-сентябре, сообщает RT.

Аллергические симптомы вызывают преимущественно береза, ольха, полынь, мать и мачеха, пшеница, рожь и другие.

Для ослабления аллергической реакции специалисты рекомендуют заблаговременно принимать антигистаминные препараты и использовать назальные ингаляторы. Также они советуют сменить климат на время цветения аллергенных растений.

Одним из вариантов также называют введение в организм пациента возрастающих доз того или иного аллергена для того, чтобы в будущем в меньшей степени быть ему подверженным.

Егор Тараруев

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