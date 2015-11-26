Выставлен на продажу пансионат-призрак в пригороде Владивостока

Он расположен в курортной зоне приморской столицы (фото)

За 85 миллионов рублей предлагается 78 тысяч кв. метров земли на двух смежных участках и 5 зданий. Фото: Farpost.ru

Интересный лот был выставлен на продажу на торговой площадке FarPost во Владивостоке. Более 78 тысяч кв. метров земли и 5,6 тысяч км. метров помещений базы отдыха "Лесная сказка" в районе Садгорода в пригородной курортной зоне приморской столицы продаются за 85 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно информации из объявления, предлагаемые к продаже земля и здания располагаются по адресу ул. Садгородская, д. 26. Объекты находятся в территориальной зоне Р-3. Это зона объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов различного вида дачного фонда.

Выставленная на продажу недвижимость находится в курортной зоне Владивостока. Фото: Farpost.ru Земельные участки общей площадью 78 тысяч кв. метров находятся в зоне Р-3 (зона объектов отдыха и туризма). Фото: Farpost.ru На продажу выставлена база отдыха "Лесная сказка" в районе Садгорода (Владивосток)). Фото: Farpost.ru Выставленная на продажу недвижимость находится в курортной зоне Владивостока. Фото: Farpost.ru За 85 миллионов рублей предлагается 78 тысяч кв. метров земли на двух смежных участках и 5 зданий. Фото: Farpost.ru 1 / 5

На продажу выставлены два смежных участка площадью 50 тысяч кв. метров и 28 тысяч кв. метров, а также 5 зарегистрированных объектов недвижимости: здания на 2,3, 1,3, 0,96, 0,94 и 0,12 тысяч кв. метров.

Стоит отметить, что два земельных участка имеют различное разрешенное использование. Так участок с кадастровым номером 25:28:050025:35, согласно данным публичной кадастровой карты Владивостока разрешён к использованию для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов. А вот участок с номером 25:28:050025:36 имеет категорию разрешенного использование "для иных видов использования, характерных для населенных пунктов".

Участок 25:28:050025:35 на кадастровой карте. Фото: скриншот http://roscadastr.com Участок 25:28:050025:35 на спутниковой кадастровой карте. Фото: скриншот https://egrp365.ru Участок 25:28:050025:36 на кадастровой карте. Фото: скриншот http://roscadastr.com Участок 25:28:050025:36 на спутниковой кадастровой карте. Фото: скриншот https://egrp365.ru 1 / 4

Как отмечают местные жители этого района, в настоящий момент "Лесная сказка" на Садгородской, 26, находится в заброшенном состоянии.