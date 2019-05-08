Доставка из интернет-магазинов может подешеветь

Это станет возможным в случае использования QR-кода вместо чека

Законопроект, допускающий использование QR-кода вместо бумажного чека, позволит на 5-10% снизить стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов, сообщили "Известиям" в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.

В соответствии с законопроектом, компании и ИП, которые занимаются торговлей с привлечением курьеров, получат возможность использовать только один кассовый аппарат, работающий удаленно. Возможность использовать один кассовый аппарат на всю курьерскую службу позволит отказаться от бумажных чеков и снизить расходы онлайн-ритейлеров.

Курьеры вместо чека будут показывать покупателю QR-код (клиент будет самостоятельно считывать его с помощью смартфона). Другим вариантом является отправка покупателю электронного чека.

Половина покупателей (по данным АКИТ) предпочитает получать заказы с помощью курьерской доставки. Соответствующая служба должна иметь возможность предоставить потребителю бумажный и электронный чеки, что предполагает использование мобильной контрольно-кассовой техники. Законодательное смягчение позволит снизить затраты компании, имеющей 60 кассовых аппаратов, на 1,5-2 млн рублей в год.

Эксперты из области онлайн-торговли считают, что говорить о снижении цен пока рано: ее стоимость складывается из множества факторов, в том числе затрат на складские операции, магистральные перевозки и логистику внутри городов, не говоря уже о заработных платах курьерам и сотрудникам цепи поставок.

Егор Тараруев