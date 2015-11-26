Пьяные мигранты с оружием устроили дебош с религиозными выкриками под Владивостоком

Горожанка рассказала историю о том, как проводят время "крутые" ребята
Это интересно 11:47
Мигалка. Фото: pixabay.com

Жительница Владивостока рассказала корр. ИА PrimaMedia историю о том, как компания нетрезвых молодых людей в пригороде Владивостока сильно привлекла к себе внимание окружающих среди бела дня, распивая спиртные напитки и выкрикивая религиозные лозунги. Парни при этом разгулявшиеся молодчики открыто демонстрировали имеющееся у них оружие.

По словам горожанки это произошло недалеко от Владивостока, в частном секторе в районе соседнего города Артема. Шумная компания не обращала внимания на замечания, которые им делали местные жители, чтобы те вели себя тише. Она также отметила, что несмотря на свое непристойное поведение, молодые люди неславянской внешности выкрикивали мусульманские религиозные лозунги, слышать которые приличным верующим обычно обычно приходится в мечети.

Отчаявшись в попытках как-то повлиять на "крутых" ребят, жители вызвали полицию. Однако, как рассказала горожанка, дозвониться до стражей порядка не удавалось примерно больше получаса.

"Полиция долго не приезжала, нам реально было страшно. Гужбан был прямо под окнами. В итоге полиция все-таки приняла вызов и нам сообщили, что наряд выехал на место, но к этому времени нарушители спокойствия уже переместились в другое место продолжать веселье", — поделилась историей жительница краевого центра.

По информации агентства, сообщение о происшествии, подробностями которого поделилась жительница приморской столицы, зарегистрировано в органах внутренних дел города Артема. По данному факту проводится проверка.

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