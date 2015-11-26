Салоны мужской одежды «Кутюрье» приглашают приморцев на новую весенне-летнюю коллекцию

Изысканная классика, современная и городская одежда в стиле casual, большой ассортимент верхней одежды и стильных мужских аксессуаров

Коллекция. Фото: предоставлено салоном мужской одежды "Кутюрье"

Салоны мужской одежды "Кутюрье" приглашают жителей и гостей Владивостока на новую весенне-летнюю коллекцию. Покупателей ждет элегантная и изысканная классика, современная и городская одежда в стиле casual, большой ассортимент верхней одежды и стильных мужских аксессуаров, сообщает ИА PrimaMedia.

Салоны "Кутюрье" — одни из лучших на рынке мужских костюмов!

Ценителям строгого и делового стиля понравятся костюмы и пиджаки итальянских и российских брендов Sarto Reale, Troycollezione, Sudar и Venzano, а также коллекция именитого кутюрье Вячеслава Зайцева.



Коллекция именитого кутюрье Вячеслава Зайцева. Фото: предоставлено салоном мужской одежды "Кутюрье"

Важный момент! В салоне можно легко подобрать костюм, даже если у вас разница в размерах пиджака и брюк.

Широкий размерный ряд, от 44 до 66 размера.

Ценовая категория костюмов от 13 900 рублей.

Для любителей комфорта и повседневного стиля в салонах всегда в наличии джемперы, пуловеры, поло и различные кардиганы из натуральных тканей, а также повседневные брюки, брюки-чинос и джинсы популярных во всем мире итальянских и немецких брендов Ragman, Colours and Sons, Giulio Maria, Mens.

Модные пиджаки. Фото: предоставлено салоном мужской одежды "Кутюрье" Коллекция. Фото: предоставлено салоном мужской одежды "Кутюрье" Коллекция. Фото: предоставлено салоном мужской одежды "Кутюрье" 1 / 3

С недавнего времени "Кутюрье" презентовали новую эксклюзивную услугу – индивидуальный пошив элегантных, модных и деловых мужских костюмов, пиджаков, жилетов, брюк и пальто по вашим меркам.

В салоне представлено более 1 тысячи образцов проверенных тканей на любой случай, вкус и цвет, а также ткани последнего слова технологий, которые практически не пачкаются и позволяют выйти сухим из воды или немятым из самолета.



Уникальные ткани. Фото: предоставлено салоном мужской одежды "Кутюрье"

Для вас будет шить итальянская фабрика, которой доверяют известные мировые бренды. Весь производственный процесс на фабрике выстроен на высококачественном итальянском оборудовании с применением ручного труда. В штате магазина имеется свой портной, поэтому вопрос с подгонкой костюма, пиджака или брюк решается оперативно и нет необходимости ехать в ателье или искать мастера.

Коллекция. Фото: предоставлено салоном мужской одежды "Кутюрье" Коллекция. Фото: предоставлено салоном мужской одежды "Кутюрье" 1 / 2

Весна – пора свадеб и выпускных! Для женихов и выпускников в салонах представлен шикарный выбор костюмов, пиджаков и сорочек на любой вкус и достаток!



Запонки на любой случай. Фото: предоставлено салоном мужской одежды "Кутюрье"



В случае, если нужного размера не оказалось, "Кутюрье" работают и под заказ. Срок доставки пять дней.

"Кутюрье" сотрудничают напрямую с производителями. Тем самым им удается держать цены на изделия на доступном уровне, независимо от внешних экономических факторов.

Согласитесь, что сегодня цена имеет значение!

Салоны мужской одежды "Кутюрье" поздравляют жителей Приморья с праздником Великой Победы и дарит клиентам праздничную скидку 20%. Срок действия предложения с 09.05.2019 г. по 12.05.2019 г.

Более подробно ознакомиться с салонами "Кутюрье", их услугами и ассортиментом можно на сайте www.salonkuturie.ru / салонкутюрье.рф или в соцсетях Instagram/Facebook — @salonkuturie.ru.

Адреса салонов:

Владивосток:

ТД "Игнат", 1 этаж, бутик 107

ТЦ "Европейский пассаж", 3 этаж, бутик 301.

Хабаровск:

ТЦ "НК Сити", 4 этаж, бутик 402.