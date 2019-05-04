"Детей лучше уберите": привлекательная байкерша завалила интернет "горячими" фото и видео

Байкерша регулярно радует своих подписчиков новыми фотографиями

Мотодевочка. Фото: @aleksaboo

Мотодевочка из Владивостока постоянно радует своих подписчиков горячими фотографиями и провокационными видеороликами. Не так давно @aleksaboo приняла участие в открытии байкерского сезона, откуда у девушки сразу несколько фотографий. А двумя неделями ранее она выложила очередной видеоролик, где она танцует в шлеме и боди, сообщает ИА PrimaMedia.

Подписчики мотодевочка всегда в восторге от ее фотографий. Миниатюрная девушка имеет очень красивые формы и милое лицо, что ее делает настоящей бомбой замедленного действия. Многие пользователи instagrama шутят, что не завидуют водителям на дороге, когда она проезжает мимо них, а некоторые даже просят их покатать. Среди последних фотографий девушки — кадры с открытия мотосезона, где красотка позирует на своем байке или возле него.

Двумя неделями ранее девушка выложила очередной провокационный видеоролик, на котором показала свои шикарные формы.

Ее ролики, опубликованные на странице девушки в соцсети, набирают большое количество просмотров и вызывают бурную реакцию у ее подписчиков.

"Владей своими страстями, или они овладеют тобой. Детей и псевдосвятых от экранов уберите", – говорится в подписи к видео.