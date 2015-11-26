Жители Приморского края написали «Диктант Победы»

Самое большое количество участников акции зарегистрировано на площадке школы в Уссурийске
Общество 12:14
Жители Приморского края написали "Диктант Победы". Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Всероссийская акция на знание истории Великой Отечественной войны прошла в Приморье. Жители Владивостока и Уссурийска приняли участие в "Диктанте победы", приуроченном к празднованию 9 Мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии ЕР.

Диктант стартовал в 16.00 на четырех площадках региона: в ДВФУ, ВГУЭС, МГУ имени Невельского во Владивостоке, а также в школе №25 Уссурийска. Участниками мероприятия стали все желающие, их большое количество подтвердило актуальность и востребованность акции.

Экзаменуемые, в числе которых были вице-губернатор Константин Богданенко, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Сергей Кузьменко, координатор проекта "Единой России" "Историческая память" и депутат краевого парламента Александр Щербаков, вице-мэр Владивостока Татьяна Бережная, руководитель региональной общественной приемной партии "Единая Россия" Ольга Забелина, председатель Общественной палаты Владивостока Борис Ступницкий, писали диктант, выполняя задания по истории Великой Отечественной войны.

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Участникам предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых было предложено по четыре варианта ответов. Три варианта заданий разрабатывались специалистами Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета.

По словам Александра Щербакова, тест написали в Приморье порядка 300 человек, самой многочисленной площадкой стала школа в Уссурийском городском округе.

"Самое большое количество участников нашей патриотической акции в крае было зарегистрировано на уссурийской площадке, где свои знания об основных датах, событиях и действующих лицах самого масштабного военного конфликта в мировой истории проверили 108 человек", — сообщил координатор проекта "Историческая память", принявший активное участие в организации мероприятия.

Уссурийцы написали "Диктант Победы"

Уссурийцы написали "Диктант Победы". Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Он также отметил, что все, кто 7 мая принял участие в участие в "Диктанте Победы", проявили свою гражданскую позицию. "История нашей страны полна героических имён и страниц. Сколько бы ни проходило времени, мы должны помнить всё, через что пришлось пройти нашим предкам. Это наш долг, как граждан и патриотов", — подчеркнул Александр Щербаков.

Напомним, в регионе "Диктант Победы" был организован партией "Единая Россия", администрацией Приморского края, общественными организациями "Волонтеры Победы" и "Трудовая доблесть", а также ведущими вузами Приморского края. Он является своеобразной пробой пера перед аналогичным мероприятием в честь 75-летнего юбилея окончания Великой Отечественной войны, который будет отмечаться в России уже в следующем году.

В масштабах страны к исторической акции "Диктант Победы" присоединились порядка 100 тысяч человек в России и 23 странах мира. 7 мая для участников акции были открыты 1373 площадки.

Как сообщил координатор партийного проекта "Историческая память", председатель оргкомитета акции "Диктант Победы", депутат Государственной думы Александр Хинштейн, в проведении помогли более 5,5 тысяч волонтеров. "Основную роль в этой работе взяло на себя общественное движение "Волонтеры Победы", – уточнил Хинштейн.

Одними из первых в 09.00 по московскому времени акцию написали жители Дальнего Востока и четырех зарубежных государств: Китая, Вьетнама, Монголии и Казахстана. Число принявших участие в них составило более 5 тысяч человек. В 13.00 по столичному времени начался основной этап диктанта — в большинстве регионов России и в 19-ти государствах.

При поддержке Россотрудничества площадки были открыты в 23 государствах: в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии.

Жители Приморского края написали "Диктант Победы"

Жители Приморского края написали "Диктант Победы". Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Итоги диктанта будут объявлены на официальном сайте проекта 12 июня.

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