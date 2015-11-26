Самое большое количество участников акции зарегистрировано на площадке школы в Уссурийске

Жители Приморского края написали "Диктант Победы". Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Всероссийская акция на знание истории Великой Отечественной войны прошла в Приморье. Жители Владивостока и Уссурийска приняли участие в "Диктанте победы", приуроченном к празднованию 9 Мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии ЕР.

Диктант стартовал в 16.00 на четырех площадках региона: в ДВФУ, ВГУЭС, МГУ имени Невельского во Владивостоке, а также в школе №25 Уссурийска. Участниками мероприятия стали все желающие, их большое количество подтвердило актуальность и востребованность акции.

Экзаменуемые, в числе которых были вице-губернатор Константин Богданенко, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Сергей Кузьменко, координатор проекта "Единой России" "Историческая память" и депутат краевого парламента Александр Щербаков, вице-мэр Владивостока Татьяна Бережная, руководитель региональной общественной приемной партии "Единая Россия" Ольга Забелина, председатель Общественной палаты Владивостока Борис Ступницкий, писали диктант, выполняя задания по истории Великой Отечественной войны.

Жители Приморского края написали «Диктант Победы». Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия" Жители Приморского края написали «Диктант Победы». Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия" Жители Приморского края написали «Диктант Победы». Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия" 1 / 3

Участникам предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых было предложено по четыре варианта ответов. Три варианта заданий разрабатывались специалистами Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета.

По словам Александра Щербакова, тест написали в Приморье порядка 300 человек, самой многочисленной площадкой стала школа в Уссурийском городском округе.

"Самое большое количество участников нашей патриотической акции в крае было зарегистрировано на уссурийской площадке, где свои знания об основных датах, событиях и действующих лицах самого масштабного военного конфликта в мировой истории проверили 108 человек", — сообщил координатор проекта "Историческая память", принявший активное участие в организации мероприятия.



Уссурийцы написали "Диктант Победы". Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Он также отметил, что все, кто 7 мая принял участие в участие в "Диктанте Победы", проявили свою гражданскую позицию. "История нашей страны полна героических имён и страниц. Сколько бы ни проходило времени, мы должны помнить всё, через что пришлось пройти нашим предкам. Это наш долг, как граждан и патриотов", — подчеркнул Александр Щербаков.

Напомним, в регионе "Диктант Победы" был организован партией "Единая Россия", администрацией Приморского края, общественными организациями "Волонтеры Победы" и "Трудовая доблесть", а также ведущими вузами Приморского края. Он является своеобразной пробой пера перед аналогичным мероприятием в честь 75-летнего юбилея окончания Великой Отечественной войны, который будет отмечаться в России уже в следующем году.

В масштабах страны к исторической акции "Диктант Победы" присоединились порядка 100 тысяч человек в России и 23 странах мира. 7 мая для участников акции были открыты 1373 площадки.

Как сообщил координатор партийного проекта "Историческая память", председатель оргкомитета акции "Диктант Победы", депутат Государственной думы Александр Хинштейн, в проведении помогли более 5,5 тысяч волонтеров. "Основную роль в этой работе взяло на себя общественное движение "Волонтеры Победы", – уточнил Хинштейн.

Одними из первых в 09.00 по московскому времени акцию написали жители Дальнего Востока и четырех зарубежных государств: Китая, Вьетнама, Монголии и Казахстана. Число принявших участие в них составило более 5 тысяч человек. В 13.00 по столичному времени начался основной этап диктанта — в большинстве регионов России и в 19-ти государствах.

При поддержке Россотрудничества площадки были открыты в 23 государствах: в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии.



Жители Приморского края написали "Диктант Победы". Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Итоги диктанта будут объявлены на официальном сайте проекта 12 июня.