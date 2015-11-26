«Ешь, фронтовик, и бей врага!» - листая архивы «Владхлеба»

И в далеком от полей сражений Владивостоке приближали день Победы, как могли

Память, запечатленная в фотокадре. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Великая Отечественная война для АО "Владхлеб", прямого наследника легендарного владивостокского Хлебозавода №2, — это годы потерь и достижений, печали по ушедшим и радости от Великой Победы, которую приближали, как могли, вместе со всем народом – и на фронте, и в тылу. В военные годы завод работал сутками и бил собственные рекорды. Память о достижениях работников тех времен жива до сих пор. И в памяти очевидцев, и в архивных книгах, которые и решило пролистать ИА PrimaMedia в преддверии 9 Мая.

По закону военного времени

Первые записи, связанные с войной, в архивных книгах с приказами и распоряжениями руководства предприятия появляются уже летом 1941 года.

В июле выходит приказ о формировании команд ПВО Хлебозавода № 2. На предприятии создаются химико-дегазационное отделение, аварийно-восстановительная команда, отделение связи и наблюдения, отделение спецлаборатории, пожарная группа, медико-санитарное отделение. Такие же отряды создаются при Хлебозаводе № 1. Командиры и бойцы команд должны по сигналу немедленно являться на свой сборный пункт "беспрекословно и точно". За нарушение приказа – привлечение к ответственности по закону военного времени.

Начинается призыв сотрудников-мужчин. Приказ по Владивостокскому хлебозаводу № 1 от 21 августа 1941 года гласит: "На основании распоряжения Военкомата и Указа правительства …. провести полный расчет призванным в ряды РККА до 15.08.1941, с выдачей выходного пособия в размере двухнедельного заработка, ниже перечисленным товарищам, а также неиспользованные отпуска…" В списке больше 40 фамилий.



Страницы приказов военных лет.... Фото: предоставлено АО "Владхлеб"

Позднее будет издан не один подобный приказ. Так, в приказе от 4 марта 1942 года по Хлебозаводу № 2 сразу 11 работников, ушедших в армию ­– слесари, грузчики, плотник, тестомес. В то же время на предприятии создаются бригады для ремонта квартир семей призванных в ряды РККА. Лиц, выделенных в эти бригады, запрещается использовать в других работах.



Борис Семенович Лебединский. Фото: предоставлено АО "Владхлеб"

На фронт ушли почти все мужчины, на производстве остались женщины. Директор Хлебозавода № 2 Борис Семенович Лебединский в первые дни войны тоже хотел уйти на фронт добровольцем, но в военкомате решили, что на рабочем месте он будет более полезен.

Всё для фронта, всё для победы

Работники завода в военные годы работали в две смены. Каждая длилась по 12 часов. Во время войны Хлебозавод № 2 впервые с 1935 года, когда он начал работу, вышел на проектную мощность — 120 тонн хлеба в сутки. В военные годы удалось достичь показателя и в 180 тонн. Хлеб распространялся по всему Приморью. На заводе выпускали также и знаменитый армейский сухарь — он не крошился в солдатской сумке, быстро размокал в воде и включал в себя достаточно питательных веществ. А в каждый мешок с сухарями работницы хлебозавода клали записку с текстом: "Ешь, фронтовик, и бей врага!".



Боевые награды фронтовиков. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

По сохранившимся воспоминаниям, в военные годы работники заводов не уходили в отпуск. Архивные записи пестрят приказами о начислении компенсации за неиспользованные профотпуска.

У войны не женское лицо

Поскольку в годы Великой Отечественной войны почти все мужчины, работавшие на заводе, ушли на фронт, трудовая вахта легла на плечи женщин.

В годы войны рядом с хлебозаводом были ясли-сад. Нужно было выходить на работу, а маленького ребенка куда? Работницы поступали так: заворачивали свое чадо в одеяло и приносили его к директору либо на крылечко яслей. Нянечки забирали детей и всю рабочую неделю воспитывали их. В выходной день женщины приходили в ясли-сад и искали своих детей. А на следующей рабочей неделе все повторялось.

Духом старались не падать – во время войны на Хлебозаводе № 2 существовала художественная самодеятельность. Ставили пьесы, но не про войну, а, в основном, про мир. Вся округа приходила на спектакли и концерты.



Анна Васильевна Кочеткова. Фото: предоставлено АО "Владхлеб"

В военное время на заводе не прекращали отмечать Международный женский день, однако поздравления, адресованные работницам предприятия, значительно отличаются от современных:

"В отечественной войне советская женщина стоит в рядах активных борцов против немецко-фашистских извергов. Никогда еще во всей прошлой истории женщина не участвовала так самоотверженно в защите своей Родины, как теперь, в великой освободительной войне нашего народа. Самоотверженным трудом миллионы женщин, работающие на фабриках и заводах, обеспечивают бесперебойное снабжение фронта вооружением, боеприпасами и продовольствием. Тысячи женщин руководят заводами, фабриками и учреждениями, сотни тысяч женщин и девушек овладели сложными профессиями и заменили мужчин ушедших на фронт… На место ушедших на фронт мужчин тестомесов, дрожжеваров, бригадиров, опарщиков и других специальностей стали женщины и с работой справляются великолепно" (из приказа 1943 года о премировании работниц Хлебозавода № 2 к 8 Марта).

"Коллектив нашего завода преобладающим трудом женщин план 1943 года выполнил на 130 %, дал экономию муки 390 тонн…", — говорится в приказе Хлебозавода №1 1944 года о вынесении благодарности работницам завода.

Герои тыла, герои фронта

"Владхлеб" бережно хранит память о фронтовиках, чья судьба пересеклась с предприятием, и тех, кто работал в тяжелые годы войны.

Анна Васильевна Кочеткова пришла работать в хлебопекарню № 4 в 1943 году. В те годы это была тяжелая работа. То, с чем сейчас обычно справляется машина, тогда делали руками. Но несмотря ни на что она проработала на комбинате целых 45 лет. Победу встретила на рабочем месте, а вскоре с фронта вернулся и ее будущий муж, Илья Васильевич. За время работы Анна Васильевна успела получить все юбилейные медали Великой Отечественной войны, медаль за доблестный труд и даже избраться депутатом горсовета. Ее изделия регулярно участвовали в выставках, а караваями, к которым она приложила руку, встречали генсека СССР Леонида Брежнева и президента США Джеральда Форда.



Память, запечатленная в фотокадре. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Илья Васильевич Кочетков, муж Анны Васильевны, работал на заводе до призыва на фронт, а на войне дошел до самого Берлина. "Все тяжести фронтовой жизни позади, когда с часу на час ожидаешь смерти или ранения. Но вот — Победа с нами!" — писал Илья Васильевич в письме матери 13 мая 1945. А после вернулся на родной хлебозавод. Ушел из жизни, к сожалению, рано — в 1957 году. Сказались боевые ранения.



Память о героях не умрет. Фото: предоставлено АО "Владхлеб"

Анна Александровна Горина работала на Хлебозаводе №1. Пришла на производство еще в довоенные годы. В 1939 году отправилась в Хабаровск на повышение квалификации, а позже стала технологом. Всю войну Анна Александровна провела на хлебозаводе. Встретила Победу прямо в цеху. "Была ночная смена. Но всё будто взорвалось: шум, гам, крики, кто плясал, кто плакал", — вспоминала Анна Александровна. За время своей работы она не раз получала награды и премии от хлебозавода, а также стала ударником коммунистического труда.

Некоторым женщинам тоже довелось побывать на фронте. Одна из них — пекарь Ольга Александровна Хорунжия. В 1940 году она пришла работать на хлебопекарню №1. Через год началась война и Ольгу Александровну перевели работать на хлебопекарню №6, где производили тот самый армейский сухарь. В сентябре 1941 Ольгу Александровну призвали в армию. В итоге она попала в поселок Славянка, где служила поваром. После демобилизации Ольга Александровна работала в кондитерском цеху на Океанском проспекте. А в 1960 году, с закрытием цеха, пришла на Хлебозавод №1. Ольга Александровна удостоилась звания ударника коммунистического труда, не раз получала благодарственные письма и премии от предприятия.

И это лишь несколько историй людей, которые внесли свой вклад в Победу, — работая на фронте или в тылу. Увы, многие не дожили до сегодняшнего дня, но память о них живет — в музейных экспозициях, старых фотокарточках и памяти потомков.