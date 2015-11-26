Жители Владивостока разоблачили поддельный магазин IKEA

Ничего кроме букв в названии торговцев из Приморья с именитым шведским брендом не роднит

Все официальные магазины ИКЕА имеют свой фирменный отличительный стиль. Фото: https://ikea-store.ru/sankt-peterburg

"Есть IKEA — есть идея!" — этот известный слоган популярного бренда мебели и товаров для дома приморские предприниматели поняли по-своему и открыли в Приморье одноименный магазин, зарабатывая при этом на перепродаже товаров. Правообладателя товарного знака об этом не уведомили. Активной жительнице Владивостока удалось вывести приморских торговцев на чистую воду и заручиться поддержкой официальных представителей товарного знака, сообщает ИА PrimaMedia.

Инициативная горожанка, как и многие ее знакомые, на протяжении нескольких лет пользовавшиеся услугами магазина популярной мебели во Владивостоке, с удивлением обнаружили, что торговая точка, имеющая в своем названии буквы "IKEA" не имеет никакого отношения к знаменитому шведскому бренду. Информацию подтвердили и сами представители IKEA, заявив, что их товарный знак в столице Приморья используют незаконно.



один из магазинов во Владивостоке, использующий товарный знак ИКЕА. Фото: предоставлено читателями

— Нас в Первореченском районе очень много недовольных покупателей и мы готовы обращаться с жалобами в Роспотребнадзор. Мы два года ходили в этот магазин за товарами IKEA. И если поначалу еще мирились с завышенными ценами, то теперь и вовсе есть опасения, что нам продают не оригинальные товары IKEA, а китайские копии. Раньше мы жили в Новосибирске, часто покупали товары этого бренда и даже подумать не могли, что во Владивостоке возможно такое, — сетует Марина Иванова.

Как уточняет горожанка, владивостокские предприниматели фактически перепродают товары популярного шведского бренда, предлагая своим клиентам сначала выбрать товар на официальном сайте, а затем сообщить им артикул и ждать своего заказа. Естественно, к стоимости каждого товара на сайте прибавляется сумма доставки и процент перепродавца.

Заподозрив неладное, Марина Иванова обратилась за разъяснениями к самому бренду IKEA, который подтвердил: ни одного официального оффлайн или онлайн магазина во Владивостоке у него нет. На всей территории страны действует лишь один официальный Instagram марки — @ikea_rus.

— В данной ситуации предприятие розничной торговли в городе Владивосток использует товарный знак "ИКЕА" незаконно, в связи с чем, ООО "ИКЕА ДОМ" не может отвечать за деятельность данного предприятия и за качество реализуемых им товаров. На нашем сайте вы можете найти перечень всех официальных магазинов ИКЕА. Мы не заключаем договора на реализацию наших товаров и не имеем дилерских программ. Торговать товарами IKEA в розницу может только правообладатель товарного знака. Магазины IKEA в России открываются согласно плану развития сети, — заявил представитель компании, добавив, что обязательно доведет до сведения правообладателя товарного знака "ИКЕА" факт его неправомерного использования.

Как говорится в ответе IKEA, в соответствии с соглашением, заключенным с правообладателем товарного знака "ИКЕА", ООО "ИКЕА ДОМ" является единственным предприятием розничной торговли на территории РФ, обладающим правом использовать товарный знак "ИКЕА" в своей деятельности.

Стоит отметить, что первореченские предприниматели – не единственные жители Владивостока, кто пытается заработать на известной марке IKEA. По подобной схеме заказа с сайта официального сайта, а затем привоза за определенную доплату во Владивостоке работает еще несколько розничных и интернет-магазинов. По предварительной оценке их в столице Приморья насчитывает девять. Все они используют в своем названии слово "IKEA" с применением фирменных цветов бренда.

К сожалению, на момент публикации материала получить официальный комментарий компании IKEA редакции ИА PrimaMedia не удалось, одно обращение со ссылками на все обнаруженные магазины-призраки были направлены на официальный адрес популярной марки.

Сообщить о незаконном использовании имени бренда и деятельности перепродавцов можно обратившись в Роспотребнадзор. Подать заявление можно лично, письменно по почте или онлайн.