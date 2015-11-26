Мост дружбы накануне Великой Победы соединил Владивосток и Сан-Диего

Инициатором мероприятия выступило представительство Международного конгресса промышленников и предпринимателей

Встреча членов общественной организации городов-побратимов Владивостока с Ассоциацией городов-побратимов Сан-Диего – Владивосток. Фото: предоставлено МКПП

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке состоялась очередная встреча членов общественной организации городов-побратимов Владивостока с Ассоциацией городов-побратимов Сан-Диего – Владивосток. Инициатором мероприятия выступило представительство Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП), а почетным гостем стал консул по связям с общественностью Генерального консульства США во Владивостоке Дэррен Тис, сообщает ИА PrimaMedia.

Видеомост с Сан-Диего, открытый в ходе встречи, соединил города двух стран, предоставив возможность гражданам России и Соединённых Штатов Америки поздравить друг друга накануне Великого Дня Победы над фашисткой Германией.



Встреча членов общественной организации городов-побратимов Владивостока с Ассоциацией городов-побратимов Сан-Диего – Владивосток. Фото: предоставлено МКПП

После обмена приветствиями обе стороны поделились воспоминаниями о знакомых и родственниках, участвовавших во Второй мировой войне. Отдельной темой разговора стал ленд-лиз —государственная программа, закон о которой был подписан президентом США Франклином Д. Рузвельтом в ноябре 1941 года. По данной программе во Второй мировой войне США поставляли своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие, лекарства и другие виды грузов.

Владивостоку и, в частности, Дальневосточному морскому пароходству в этой программе отводилась особая роль. За годы войны по программе ленд-лиза порт Владивосток принял 8 млн тонн грузов. Одна из участниц встречи с российской стороны рассказала о гибели своего деда, моряка танкера "Донбасс", который был торпедирован и потоплен немецким эсминцем в Баренцевом море 7 ноября 1942 года. Имена советских моряков, погибших в годы Великой Отечественной войны во время перевозки грузов по ленд-лизу, увековечены в гранитных плитах у подножия мемориала Морякам торгового флота.

Участники телемоста городов-побратимов напомнили друг другу о том, как важно гражданам двух стран не забывать, что самые страшные и тяжелые годы войны с немецкими захватчиками американские и советские воины выстояли вместе, ценой своих жизней приближая Победу над фашистской Германией.

"День Победы — это наш общий, единый праздник, — сказал руководитель представительства МКПП в АТР. — С каждым годом ветеранов войны становится все меньше и нынешнему поколению, живущему мирной, свободной жизнью необходимо помнить о тех, кто погиб на полях сражений, погиб во имя продолжения жизни, за счастье и независимость Родины, за будущее тех, кто живет сейчас и тех, кто будет жить дальше.

Наши отцы и деды вместе проливали кровь, защищая свою родину и свои семьи. Память об этом единстве особенно важна, так как она является залогом международной безопасности", — отметил руководитель представительства МКПП в АТР.



Встреча членов общественной организации городов-побратимов Владивостока с Ассоциацией городов-побратимов Сан-Диего – Владивосток. Фото: предоставлено МКПП

В заключении встречи консул по связям с общественностью Генерального консульства США во Владивостоке Дэррен Тис еще раз поздравил всех участников встречи с Днем Победы, подчеркнув особую роль советских войск в победе над фашистской Германией.

"Страдания и жертвы, выпавшие на долю советского народа, а также его мужество и героизм заслуживают глубочайшего уважения, — отметил Дэррен Тис. — Я с благодарностью вспоминаю сотрудничество между США и СССР во время Второй мировой войны и от имени генерального консульства США выражаю надежду на улучшение отношений между нашими странами".