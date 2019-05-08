Наступили на карман - россияне стали меньше потреблять

При возросших ценах повседневные расходы уменьшаются
Экономика 12:20

Объем повседневных расходов и размер среднего чека сокращаются вторую неделю подряд, сообщил исследовательский холдинг "Ромир".

В последнюю апрельскую неделю средняя российская семья потратилась на 4215 рублей, приобретая привычный ассортимент, — на 3,5% менее чем неделей прежде. В это же время в прошлом году такие расходы составляли 4251 рубль (+0,8%). При этом повседневных расходы семьи выросли на 44% в сравнении с 2012 годом.

Несмотря на подросшие цены размер среднего чека каждую неделю уменьшается на 10 рублей. Сейчас он составляет 521 рубль. Годом ранее он тоже "худел" на 10 рублей за неделю на протяжении всех майских праздников. В сравнении с 2012 годом средний размер чека подрос на 63%.

Егор Тараруев

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